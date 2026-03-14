Marco Verde, por su quinta pelea
El boxeador mexicano Marco Verde inicia el 2026 con la posibilidad de ampliar su récord profesional donde busca su quinta victoria en el ring. El inicio de su carrera ha sido implacable y se prepara para enfrentar este sábado al estadounidense Alexander Moreno en un combate en el que pretende mostrar su crecimiento.
Revive las cuatro peleas del mexicano:
Debuta con nocaut
El medallista olímpico Marco Verde debutó en el boxeo profesional en mayo del año pasado con una contundente victoria por nocaut técnico ante Míchel Galván Polina. El mexicano mostró potencia desde el inicio y conectó golpes al rostro y al cuerpo que enviaron a su rival tres veces a la lona y no encontró respuesta ante los ataques del tricolor. Este embate marcó el inicio de su carrera como profesional después de la plata en los Juegos Olímpicos de París 2024.
Gana y sigue invicto
Disputó su segunda pelea como profesional frente al colombiano Cristian Camilo Montero, en Sinaloa. El originario de Mazatlán dominó el combate desde el inicio y aunque puso en malas condiciones a su rival, no logró noquearlo. Luego de seis rounds, los jueces otorgaron tarjetas idénticas de 60-54 a favor de Verde, quien ganó por decisión unánime y dejó, en ese momento, su récord profesional en 2-0.
Vence por nocaut
El mexicano sumó su tercera victoria como profesional por nocaut técnico en el cuarto round contra el estadounidense Sona Akale. Originalmente, iba a enfrentar a Marcos Osorio Betancourt, pero tras la lesión de su rival aceptó el cambio de último momento y mantuvo el invicto.
Consigue cuarta victoria
El pugilista tricolor consiguió su cuarta victoria como profesional al derrotar por decisión unánime al estadounidense Raphael Igbokwe en una pelea el pasado 13 de diciembre en la categoría de peso mediano disputada en el Centro de Usos Múltiples de Mazatlán, en Sinaloa. El mexicano fue claramente superior durante seis rounds del combate y las tarjetas de los tres jueces reflejaron su dominio y sin concederle un asalto a su rival.