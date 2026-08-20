México pasó de 13 campeones mundiales en 2012 a sólo seis en 2026
México tiene actualmente seis campeones mundiales, menos de la mitad de los 13 que BoxRec llegó a registrar al mismo tiempo en septiembre de 2012 y apenas dos por encima del valor más bajo que ese registro ha consignado desde que existe.
La actualización más reciente reconoce a Jaime Munguía, campeón supermediano de la AMB; William Zepeda, ligero del CMB; Emanuel Navarrete, superpluma de la FIB y la OMB; Rafael Espinoza, pluma de la OMB; José Salas, gallo de la FIB, y Cristian Medina, gallo de la OMB.
El contraste aparece al regresar al 2 de septiembre de 2012. BoxRec registraba entonces a Miguel Vázquez, campeón ligero de la FIB; Canelo Álvarez, superwelter del CMB; Jhonny González, pluma del CMB; Hernán Márquez, mosca de la AMB; Orlando Salido, pluma de la OMB; Julio César Chávez Jr., mediano del CMB; Moisés Fuentes, mínimo de la OMB; Antonio DeMarco, ligero del CMB; Juan Carlos Sánchez Jr., supermosca de la FIB; Abner Mares, supergallo del CMB; Leo Santa Cruz, gallo de la FIB; Juan Manuel Márquez, superligero de la OMB, y Mario Rodríguez, mínimo de la FIB.
Son 13 campeones, el mayor número que registra la página desde que abrió su apartado de monarcas mexicanos vigentes, en agosto de 2012.
De 13 campeones a cuatro
La cifra tuvo recuperaciones intermedias, pero en marzo de 2025 México alcanzó su punto más bajo dentro del registro.
El día 30 de ese mes, BoxRec contabilizó únicamente cuatro mexicanos: Gilberto “Zurdo” Ramírez, campeón crucero de la AMB y la OMB; Canelo Álvarez, supermediano del CMB, la AMB y la OMB; Emanuel Navarrete, superpluma de la OMB, y Rafael Espinoza, pluma de la OMB. Es el menor número consignado en las revisiones de esa lista desde 2012.
La cifra adquiere mayor peso por la historia del país dentro del deporte. México ha producido generaciones de campeones como Rubén Olivares, Carlos Zárate, Julio César Chávez, Juan Manuel Márquez y Canelo. También desarrolló una forma de pelear reconocible: presión constante, avanzar sobre el rival, aceptar intercambios y castigar al cuerpo.
La caída presenta otro contraste. Parte del boxeo de raíces mexicanas que hoy posee campeonatos se ha desarrollado al otro lado de la frontera.
David Benavidez, nacido en Phoenix y de raíces mexicanas, arrebató en mayo de 2026 los campeonatos crucero de la AMB y la OMB a Gilberto “Zurdo” Ramírez. Ryan García, nacido en Victorville, California, y de ascendencia mexicana, conquistó en febrero de ese año el campeonato welter del CMB ante Mario Barrios. Sebastian Fundora, nacido en Florida e hijo de madre mexicana y padre cubano, mantiene el campeonato superwelter del CMB.
La disminución ha preocupado a figuras históricas. En 2023, Lupe Pintor, campeón mundial gallo y supergallo del CMB e integrante del Salón de la Fama Internacional del Boxeo desde 2016, consideró que el pugilismo mexicano atravesaba una crisis.
“Hay que motivar a las nuevas generaciones, desgraciadamente, nuestro amado deporte, el boxeo ha ido decayendo”, señaló entonces.
Pintor también habló de menos gimnasios y de una pérdida de la ambición que, desde su experiencia, empujaba a los jóvenes a soportar años de disciplina para convertirse en profesionales.
Carlos Zárate, excampeón mundial gallo, ofreció en aquella misma conversación una lectura distinta. Lo describió como “un bache” y consideró que nuevas figuras recuperaría eventualmente los campeonatos para México.
Qué mide la lista de BoxRec
Sports Illustrated México tomó como referencia el apartado de campeones mexicanos vigentes de BoxRec, una de las principales bases de datos internacionales del boxeo profesional. La página existe desde agosto de 2012 y su historial público permite seguir los cambios en la lista mexicana en los últimos 14 años.
BoxRec, además, se presenta como registro oficial de resultados para 615 autoridades deportivas alrededor del mundo.
Para mantener el mismo criterio durante todo el periodo se contabilizaron únicamente campeones absolutos del CMB, la AMB, la FIB y la OMB. Se excluyeron interinos y cinturones secundarios, por lo que esta cuenta no incluye, por ejemplo, a Isaac “Pitbull” Cruz como monarca interino superligero del CMB.
Bajo ese registro, los cuatro campeones de marzo de 2025 representan el valor más bajo consignado en 14 años.