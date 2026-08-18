Miguel Berchelt: la lección de los influencers al boxeo profesional
Miguel Berchelt hizo su carrera en el boxeo a la vieja escuela: gimnasio y varias peleas hasta conquistar un título mundial.
Ahora, mientras intenta relanzar su carrera a los 34 años, comparte cartelera y promoción con creadores de contenido en Noche Suprema, una función que el 29 de agosto mezclará peleas profesionales con combates de influencers. Esa convivencia le ha mostrado otra parte del negocio.
“Creo que los creadores de contenido llegaron a sumar. Ellos tienen seguidores que nosotros no tenemos y viceversa. También nos están enseñando mucho sobre campañas, contenido y cómo hacernos virales”, señaló el Alacrán en entrevista con Sports Illustrated México.
Para Berchelt, la lección está fuera del ring: un boxeador ya no sólo necesita ganar peleas, también debe construir una audiencia y mantenerse visible. El contacto con los creadores ha cambiado sus propios hábitos.
“A mí me han ayudado mucho con redes sociales. Ahora ya me la paso un poco más en el celular y eso me ha ayudado con campañas, patrocinios y, más que nada, para estar vigente”, afirmó.
Berchelt aseguró que sus contenidos acumulan alrededor de 3.8 millones de visualizaciones, una cifra que utiliza para medir ese nuevo alcance.
“Quiere decir que algo estás haciendo bien: te están viendo, estás vigente y, si no te mencionan y si no te ven, prácticamente estás muerto”, añadió.
Del cinturón a la audiencia
La reflexión llega mientras Berchelt se prepara para enfrentar al colombiano Juan Manuel “La Sombra” Córdoba el 29 de agosto en Hermosillo. El Alacrán buscará su quinta victoria consecutiva y seguir acercándose a una nueva oportunidad por un título mundial.
La organización anunció un formato en el que se alternarán peleas profesionales y enfrentamientos de creadores, con cinco combates de influencers y alrededor de siete u ocho de boxeo profesional. Sus promotores adelantaron además que pretenden repetir el concepto en futuras funciones.
Dentro de la propia promotora hubo dudas inicialmente. Rafael Soto Gil, fundador de Coliseo Promotions, reconoció durante la presentación que al principio no le convencía mezclar ambas vertientes, pero cambió de opinión después de conocer el proyecto.
Noche Suprema forma parte de un fenómeno que ha alcanzado dimensiones masivas. La Velada del Año VI, organizada por Ibai Llanos en julio de 2026, reunió 80 mil personas en La Cartuja de Sevilla y alcanzó un pico de 8.73 millones de conexiones simultáneas entre YouTube, Twitch y TikTok. Jake Paul llevó el fenómeno todavía más lejos: después de hacerse famoso en YouTube, pasó al boxeo profesional y construyó una carrera que en diciembre de 2025 lo llevó a enfrentar a Anthony Joshua, quien lo noqueó y le provocó una fractura de mandíbula.
El crecimiento no ha estado libre de críticas. Eddie Hearn, uno de los promotores más importantes del boxeo, ha reconocido el éxito de audiencia de estas funciones, pero también ha cuestionado la calidad deportiva que ofrecen algunos enfrentamientos entre creadores.
Berchelt, en cambio, prefiere rescatar lo que pueden aportar.
“Es un riesgo también que están tomando. No cualquiera se sube con un boxeador profesional”, comentó al hablar del fenómeno y del caso de Jake Paul.
Para el mexicano, la relación tampoco debe plantearse como una competencia: “Al final del día es contenido y la gente ve lo que quiere ver”.
Su propuesta es un intercambio: los creadores pueden aprender disciplina, técnica y preparación, mientras los profesionales pueden entender mejor cómo generar atención alrededor de su carrera y mejorar sus ingresos.
El límite sigue estando en el ring
La presencia de creadores también obliga a marcar diferencias con el boxeo profesional, sobre todo por la exigencia física y los riesgos de subir al ring.
Durante la presentación, El Chats, uno de los influencers que participará en la función, contó que ha llegado a vomitar varias veces durante los entrenamientos y reconoció que la preparación le permitió entender mejor la exigencia del deporte.
Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, explicó que se creó un protocolo médico específico para los creadores de contenido y dejó una advertencia: “el boxeo no es un juego”.
La diferencia, según Berchelt, no impide que ambos mundos aprendan uno del otro. Los influencers aportan audiencia y nuevas formas de promoción; los profesionales conocen la disciplina y preparación que exige competir dentro del ring.
Para el Alacrán, ésa es la lección: los creadores pueden aprender del boxeo y los boxeadores, cada vez más, de la manera en que ellos construyen y mantienen una audiencia.