Muere Prichard Colón, el boxeador que convirtió su tragedia en una historia de resistencia
Prichard Colón apuntaba a los primeros planos del boxeo mundial. Sin embargo, una pelea cambió su vida para siempre. Lo que parecía ser el camino hacia la gloria en el cuadrilátero terminó convirtiéndose en una larga batalla por su recuperación.
Este jueves 13 de agosto se informó sobre el fallecimiento del exboxeador Prichard Colón, a los 33 años. La noticia fue dada a conocer por su familia mediante una publicación en las cuentas oficiales del exdeportista.
"Buenos días mi gente. Lamento informarles la partida de mi hijo Prichard de este mundo terrenal, ahora está en mejor mundo. Hice todo lo posible por cumplirle su deseo, su sueño de traerlo de vacaciones a Puerto Rico como tanto él deseaba, pero no se pudo. Gracias por tantos años de amor y oraciones. En la medida que puedan por favor manténganos en oraciones", se leía en el mensaje publicado.
¿Quién fue Prichard Colón?
Nacido en Florida el 19 de septiembre de 1992, pero criado en Puerto Rico, de donde provenía su familia, Colón se perfilaba para convertirse en una de las próximas grandes figuras del boxeo.
Fue precisamente en la isla caribeña donde encontró su pasión por los guantes. Durante su etapa amateur destacó al conquistar la medalla de oro en el Campeonato Panamericano Juvenil de 2009, además de conseguir cinco títulos nacionales.
El 23 de febrero de 2013 dio el salto al profesionalismo y debutó con una victoria por nocaut sobre Xavier LaSalle. A partir de entonces construyó una carrera en ascenso y se mantuvo invicto durante sus primeros 16 combates, con 13 victorias por nocaut.
La pelea que cambió su vida
La tragedia llegó en su pelea número 17, disputada el 17 de octubre de 2015 frente al estadounidense Terrel Williams.
Colón comenzó teniendo buenos momentos en el combate, pero con el paso de los asaltos la pelea quedó marcada por los golpes ilegales en la zona posterior de la cabeza.
El puertorriqueño fue sancionado con dos puntos en el quinto episodio por un golpe bajo. Por su parte, Williams conectó en diferentes ocasiones los llamados "golpes de conejo", impactos prohibidos dirigidos a la nuca o parte posterior de la cabeza.
Colón manifestó al árbitro su inconformidad por estos contactos y durante la pelea también comenzó a mostrar señales de malestar. Sin embargo, la contienda continuó.
Después del noveno round, la esquina de Colón le retiró los guantes al considerar que el combate había terminado, aunque estaba pactado a 10 episodios. Esto provocó su descalificación y significó la primera derrota de su carrera profesional.
Pero lo peor ocurrió minutos después.
Ya en el vestidor, Colón comenzó a sentirse mal y a vomitar hasta perder el conocimiento. Fue trasladado de emergencia al Hospital Inova Fairfax, en Virginia, donde los médicos detectaron una hemorragia cerebral.
La larga batalla y su proceso de recuperación
Después de aquella pelea, Prichard necesitó diferentes procedimientos médicos y fue sometido a una cirugía para aliviar la presión provocada por la lesión cerebral.
Permaneció durante varios meses en coma y, cuando recuperó la conciencia, las secuelas habían cambiado por completo su vida. Perdió gran parte de su movilidad, necesitó una silla de ruedas y pasó a depender de su familia para realizar sus actividades cotidianas.
Su historia comenzó a tener todavía mayor repercusión cuando su madre, Nieves Meléndez, compartió desde 2018 diferentes videos sobre el proceso de rehabilitación de su hijo, en los que mostraba algunos de los avances que conseguía con el paso del tiempo.
Así, mientras Prichard continuaba con su recuperación, su familia convirtió las redes sociales en una ventana para mostrar su lucha y mantener vivo el apoyo que recibía de aficionados de distintas partes del mundo.
¿Qué pasó con Terrel Williams?
Williams no recibió una sanción por lo ocurrido en aquella pelea. Sin embargo, posteriormente manifestó su preocupación por el estado de salud de Colón.
"No puedo disfrutar esta victoria. Estoy preocupado por Prichard", señaló después del combate.
El estadounidense hizo una pausa en su trayectoria y volvió al cuadrilátero en 2017. Continuó compitiendo hasta 2019, cuando sufrió su primera derrota profesional frente a Thomas Dulorme.
Terminó su carrera con marca de 18 victorias y una derrota, aunque aquel combate frente a Prichard Colón quedó inevitablemente ligado a su trayectoria.
El legado de Prichard Colón en el boxeo
El caso de Prichard generó una profunda conversación dentro del boxeo sobre los riesgos de los golpes en la nuca, la actuación de los árbitros y la necesidad de extremar las medidas de seguridad para proteger a los peleadores.
El Consejo Mundial de Boxeo también reconoció a Colón y, en 2021, lo nombró campeón honorario como homenaje a su lucha fuera del cuadrilátero.
Prichard Colón pasó de ser una prometedora figura del boxeo a convertirse en símbolo de resistencia y en uno de los casos que más han marcado la discusión sobre la seguridad de los peleadores durante la última década.