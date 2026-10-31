Munguía, Espinoza y la baja de Delgado: los otros mexicanos de la cartelera de Canelo

Los ataques contra el aeropuerto internacional de Riad alteraron la cartelera que encabezará Saúl "Canelo" Álvarez este sábado 31 de octubre ante Christian Mbilli. La función México contra el Mundo perdió a Lindolfo Delgado, quien debía disputar un campeonato mundial, y quedó con otros ocho representantes mexicanos, entre ellos dos monarcas: Jaime Munguía y Rafael Espinoza.

La función mantuvo nueve combates, todos con participación mexicana. Munguía y Espinoza expondrán sus títulos mundiales, mientras que David Picasso intentará acercarse a otra oportunidad de campeonato después de perder su invicto ante Naoya Inoue.

Completan la lista Raymundo Rojas, quien enfrentará al japonés Reito Tsutsumi; Erick Villegas, ante el saudí Sultan Almohammed; Marcos Vázquez, contra el kazajo Bek Nurmaganbet; Carlos Emiliano Rojo, frente al rumano Flavius Biea, y Héctor Aguirre, ante el cubano Brayan León.

Munguía defenderá el título de la misma división en la que Canelo busca volver a ser campeón

Jaime Munguía compartirá cartelera con Canelo dos años después de haberlo enfrentado por los cuatro campeonatos supermedianos. En mayo de 2024 perdió por decisión unánime ante el tapatío, y ahora llegará a Riad como campeón de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El tijuanense conquistó el cinturón en mayo de 2026 tras derrotar a Armando Reséndiz y enfrentará al ruso Nikita Zon, invicto con doce victorias y un empate, diez de ellas por nocaut.

Además de la división, comparte entrenador con Álvarez: Eddy Reynoso, quien estuvo en la esquina de Canelo la noche en que derrotó a Munguía.

Si los dos ganan el sábado, serán campeones mundiales supermedianos al mismo tiempo, aunque una revancha no está acordada y el tijuanense tiene pendiente una obligación con la AMB. El organismo le ordenó enfrentar al uzbeko Bektemir Melikuziev, retador obligatorio, y después cuestionó que anunciara su combate contra Zon sin resolver ese compromiso.

Rafael Espinoza defenderá su corona ante un sustituto de última hora

Rafael "Divino" Espinoza expondrá el título pluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) frente al nicaragüense Ricardo Blandón, quien aceptó reemplazar al venezolano Lorenzo Parra a pocos días del combate.

Parra, primer clasificado del organismo, quedó fuera porque la comisión de boxeo de Medio Oriente no autorizó su participación, en medio de reportes sobre una presunta discrepancia en sus exámenes médicos previos.

Blandón ocupa el puesto 15 del ranking de la OMB y tiene un registro de 21 victorias y seis derrotas, mientras que Espinoza permanece invicto en 28 combates, con 24 nocauts.

"En el boxeo suceden estas cosas. Hay que estar preparado mentalmente. Lo estoy tomando con calma y estoy listo para pelear contra quien sea", declaró el mexicano a Box Azteca.

Espinoza conquistó el cinturón en diciembre de 2023 al derrotar a Robeisy Ramírez y suma cuatro defensas exitosas, todas antes del límite, la más reciente en noviembre de 2025 ante Arnold Khegai, en San Luis Potosí.

Blandón llegará a Riad con una racha de cuatro victorias consecutivas.

"Vendrá con un enorme deseo de convertirse en campeón mundial. Precisamente por eso necesito mantenerme atento", señaló Espinoza.

David Picasso buscará recuperarse de su derrota ante Inoue

David "Rey" Picasso enfrentará al filipino Carl Jammes Martin, invicto en 28 peleas y con 21 triunfos por nocaut.

Picasso perdió su invicto en diciembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Naoya Inoue, también en Arabia Saudita. Después subió de supergallo a pluma y regresó al triunfo en agosto frente a Maicol Rincón.

"Estuve en supergallo mucho tiempo, pero el cuerpo solo ya me decía que subiera de peso. Me sentí mucho más fuerte arriba del ring", declaró.

Martin suele avanzar para presionar y lanzar combinaciones.

"Lo complicado de esta pelea va a ser los primeros rounds, porque él siempre sale hacia adelante", explicó Picasso.

El mexicano buscará consolidarse en las 126 libras después de conquistar el campeonato Plata supergallo del CMB, una distinción diferente de los títulos mundiales de Munguía y Espinoza.

Lindolfo Delgado perdió su oportunidad mundialista por los problemas de seguridad

Lindolfo Delgado debía enfrentar a Arthur Biyarslanov por el campeonato superligero vacante de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), pero su entrenador, Robert García, decidió retirarlo por las alertas de posibles ataques y las dificultades para trasladar al equipo hasta Arabia Saudita.

En declaraciones a BoxingScene, García explicó que no tenían vuelos confirmados y que la alternativa era volar a otro país y recorrer entre cinco y seis horas por carretera hasta Riad. También cuestionó que Delgado tuviera solo el miércoles y el jueves para adaptarse al horario y bajar de peso.

"¿Quién hace eso en una pelea de campeonato mundial?", reclamó el entrenador.

En una ciudad donde se cancelaron casi nueve de cada diez vuelos, la función conservó tres de sus cuatro peleas por títulos mundiales. En dos de ellas estarán Munguía y Canelo, quienes hace dos años pelearon por los cuatro cinturones de las 168 libras y ahora volverán a compartir escenario, uno para defender su título y el otro para volver a ser campeón.