Navarrete quiere una guerra; Foster responde: “Va a sentir mucho más que un jab”

Emanuel “Vaquero” Navarrete quiere una guerra sobre el cuadrilátero; O’Shaquie Foster asegura que puede dominarlo con su boxeo. A dos días de disputar tres de los cuatro campeonatos mundiales del peso superpluma, los protagonistas de la función del sábado 24 de octubre en San Antonio, Texas, intercambiaron advertencias durante la conferencia de prensa final.

El mexicano cuestionó la manera de pelear de Foster, a quien considera un rival que evita exponerse más de lo necesario para conseguir una victoria. Aunque reconoce sus recursos defensivos, Navarrete aseguró que buscará un combate diferente al que suele plantear el estadounidense.

“No quiero pasar toda la noche intercambiando jabs para ver quién lanza más. No creo que eso sea lo que la gente quiera ver. Quieren una buena pelea, quieren una guerra”, afirmó Navarrete.

El campeón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) también señaló que, si bien la estrategia de Foster puede resultar efectiva, considera que limitar los riesgos perjudica el espectáculo que recibe el público.

Su rival no tardó en responder.

“He buscado esta pelea durante casi tres años”, aseguró Foster, quien defenderá el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El estadounidense, de 33 años, rechazó que su estilo dependa exclusivamente de la movilidad y del golpe de izquierda. Aseguró que cuenta con recursos ofensivos para lastimar al mexicano y que no permitirá que Navarrete imponga las condiciones del enfrentamiento.

“Va a sentir mucho más que un jab, se lo prometo”, advirtió Foster, quien añadió que su velocidad y su poder representan desafíos que el Vaquero todavía no ha enfrentado.

“Veo una pelea que voy a dominar. Estoy preparado para cualquier cosa que presente”, sostuvo el campeón del CMB.

Navarrete revela ajustes en su preparación

Además del intercambio de declaraciones, el mexicano explicó que realizó cambios en su preparación para enfrentar a uno de los rivales técnicamente más exigentes de su carrera.

Navarrete señaló que trabajó con un nutriólogo y modificó algunos aspectos personales de su rutina para llegar en mejores condiciones físicas.

“Tuvimos que hacer algunos ajustes, modificar ciertas cosas. Pero lo más importante es que nos concentramos y seguimos el plan de trabajo”, explicó.

El Vaquero, de 31 años, llegará con 40 victorias, dos derrotas, un empate y 33 nocauts, mientras Foster presenta 25 triunfos, tres derrotas y 12 nocauts.

A pesar de su confianza, Navarrete evitó prometer una victoria por la vía rápida. Reconoció que deberá resolver diferentes situaciones durante el combate y que no puede anticipar cómo responderá su rival.

“No puedo simplemente decir que lo voy a noquear, porque hay muchas cosas que tengo que hacer”, afirmó.

Sin embargo, aseguró que defenderá sus campeonatos con la misma determinación con la que los conquistó.

“Voy a llegar al cien por ciento, con el deseo de defender esos títulos con todo mi corazón. Son títulos que me costaron muchísimo y los voy a defender con sangre, sudor y corazón”, declaró.

Foster también insistió en su confianza. Se describió como un boxeador de sangre fría, capaz de mantenerse tranquilo ante las dificultades, y advirtió que Navarrete descubrirá que también puede responder en los intercambios.

“Me voy a encargar de demostrarle el sábado que yo también soy duro”, respondió.

La pelea se celebrará en el Frost Bank Center de San Antonio, donde estarán en juego tres de los cuatro principales cinturones de las 130 libras.

Para Navarrete será la oportunidad de sumar una nueva corona mundial y consolidarse en una división en la que ya conquistó dos campeonatos. Foster, por su parte, buscará convertirse en campeón unificado por primera vez.

Ambos aseguran estar preparados para cualquier escenario, pero tienen ideas distintas sobre cómo desarrollar el combate. Navarrete quiere presionar y multiplicar los intercambios; Foster confía en su capacidad para controlar el ritmo y responder con precisión. El sábado tendrán la oportunidad de demostrar cuál de los dos consigue imponer sus condiciones.