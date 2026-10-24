Navarrete vs. Foster: tres títulos y el camino al campeonato indiscutido

Emanuel “Vaquero” Navarrete quiere una guerra contra O’Shaquie Foster: obligar al estadounidense a pelear a su ritmo y no pasar 12 asaltos intercambiando golpes a distancia, con tres de los cuatro cinturones principales del peso superpluma en juego este sábado en San Antonio, Texas.

“No quiero pasar toda la noche lanzándonos jabs para ver quién conecta más. Creo que la gente quiere ver una buena pelea, quiere ver una guerra”, declaró Navarrete en la conferencia de prensa previa al duelo, en la que advirtió que estaba preparado para un combate exigente e incluso sangriento.

Foster respondió que no piensa caer en ese juego.

“Soy agua helada. Fluyo con eso. Estoy tranquilo, sereno y concentrado. No peleo para favorecer las ventajas de otros”, afirmó el estadounidense, quien aseguró que podrá adaptarse a lo que encuentre en el cuadrilátero. También puso en duda que Navarrete esté realmente dispuesto a recibir golpes en intercambios prolongados.

Navarrete expondrá los títulos de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB), y Foster, el del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en el Frost Bank Center.

¿Cómo llegan a la pelea?

El choque enfrenta dos estilos diferentes. Navarrete ha construido su carrera con la presión, el volumen de golpes y los ataques desde ángulos poco convencionales. Foster se distingue por su movilidad, el control de la distancia y la capacidad para contragolpear cuando encuentra espacios.

El mexicano, de 31 años, explicó que cambió desde su alimentación hasta el tipo de preparación para llegar en mejores condiciones y que no piensa adaptarse al plan de Foster, sino usar las herramientas que lo hicieron campeón en tres divisiones.

Navarrete suma 40 victorias, 33 por nocaut, dos derrotas, un empate y una pelea sin resultado. Su historia de campeón del mundo comenzó en diciembre de 2018, cuando derrotó a Isaac Dogboe por el cinturón supergallo de la OMB. Después ganó el título pluma y, en febrero de 2023, se convirtió en campeón de tres divisiones al vencer a Liam Wilson.

El camino no fue fácil. En mayo de 2024 perdió por decisión dividida frente a Denys Berinchyk, cuando buscaba el campeonato ligero y su cuarta categoría. En mayo de 2025, su pelea contra Charly Suárez terminó oficialmente sin resultado por una controversia sobre el origen de una cortada.

El impulso volvió en febrero de 2026, cuando derrotó por nocaut técnico a Eduardo “Sugar” Núñez, un campeón conocido por su pegada, y sumó el cinturón de la FIB al de la OMB en la primera unificación de su carrera.

Foster, de 33 años, registra 25 victorias, 12 por nocaut, y tres derrotas. Conquistó el título superpluma del CMB en febrero de 2023 al vencer por decisión unánime al entonces invicto Rey Vargas y después superó a Eduardo “Rocky” Hernández por nocaut técnico en el último asalto.

En julio de 2024 perdió el cinturón ante Robson Conceição en una controvertida decisión dividida, pero lo recuperó cuatro meses después. Desde entonces venció a Stephen Fulton y Raymond Ford.

“He perseguido esta pelea durante casi tres años, desde que firmé con Top Rank. Sabía que era el combate que quería, porque quería ponerme a prueba”, expresó Foster, quien dijo que atraviesa el mejor momento de su carrera.

Su historial muestra que también sabe cambiar de plan. Ante Hernández remontó con un ataque más agresivo en el último asalto y contra Fulton y Ford ganó con el manejo de la distancia.

¿Qué necesita el ganador para ser campeón indiscutido?

El vencedor reunirá los títulos de la OMB, la FIB y el CMB, pero le faltará el de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El 8 de septiembre, el organismo elevó a Anthony Cacace a supercampeón superpluma y reconoció a Elnur Samedov como campeón. Su resolución permite al irlandés una defensa voluntaria antes del 31 de diciembre de 2026, pero después lo obliga a enfrentar a Samedov y prohíbe unificaciones mientras la división no tenga un solo campeón. El ganador de Navarrete-Foster no tiene garantizada una pelea inmediata por el cuarto cinturón.

La OMB también puso una condición: Autorizó a Navarrete a posponer su defensa obligatoria contra Charly Suárez para disputar esta unificación, pero ordenó que el vencedor enfrente al filipino dentro de los 180 días posteriores al combate, con el riesgo de perder el cinturón si no cumple.

Sería la segunda unificación consecutiva de Navarrete y la primera de Foster.

¿Dónde ver y a qué hora la pelea de Navarrete vs. Foster en México?

El combate será el sábado 24 de octubre de 2026 en el Frost Bank Center de San Antonio, Texas. La cartelera principal comenzará a las 18:00 horas del centro de México, y la pelea estelar se estima a partir de las 21:00 horas, según la duración de los combates previos.

La función, promovida por Top Rank, se transmitirá en vivo por ESPN desde las 18:30 horas y por Disney+ y DAZN. En televisión abierta, Azteca 7 tiene programada su cobertura de Box Azteca desde las 23:00 horas, también disponible en el sitio y la aplicación de Azteca Deportes.

La cartelera principal incluye además a Albert González contra Edward Vázquez, Frank Martin frente a Tarik Zaina y Steven Navarro ante Emanuel Moreno.