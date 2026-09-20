'Pitbull' Cruz noqueó a Néstor Bravo y ahora va por Ryan García, quien ya aceptó el reto
El mexicano Isaac Cruz noqueó al puertorriqueño Néstor Bravo en el sexto round para defender su corona interina del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en un gran combate en el Pechanga Arena, de San Diego, California.
Con esta victoria, el 'Pitbull' Cruz llegó a 29 triunfos (19 por nocaut), tres derrotas y dos empates.
“Nos sacrificamos en el gimnasio y aquí están los resultados. Había que tener paciencia y mucha inteligencia arriba del ring, eso nos llevó a lograr ese nocaut. Me debo a la gente, por eso me entrego de esta manera, porque vengo a desquitar el sacrificio de la gente; no es fácil comprar un boleto”, explicó muy emocionado el mexicano al final del combate.
Pero ahí no quedó todo, pues Cruz retó públicamente a Ryan García, quien respondió de inmediato a través de las redes sociales.
“Ryan, estoy aquí. Mi siguiente pelea debe ser contigo. ¡Vamos, vamos!”, expresó el mexicano. "En la vida y el boxeo hay riesgos y estoy para asumirlos. Vamos por México”.
Ryan García respondió en su cuenta de X: “Pitbull, hagámoslo en diciembre, la oferta está sobre la mesa. Puedo domar a un león, no estoy muy preocupado por domar a un pitbull”, escribió García.