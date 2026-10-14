Pitbull Cruz y los padres que perdieron su lugar en la esquina: ¿quién paga por formar a un campeón?

Isaac “Pitbull” Cruz reconoció los años que su padre dedicó a formarlo, pero dejó claro que no volverá a tener un lugar en su carrera, y la separación, después de 17 años de trabajo juntos, terminó en una disputa por dinero que llegó al Consejo Mundial de Boxeo (CMB).

El caso revive una pregunta que ha acompañado a otras rupturas entre padres y campeones: qué le corresponde a quien formó al peleador cuando este decide seguir sin él.

“Mi decisión es firme, mi independencia personal y deportiva no está sujeta a negociación ni a condicionamientos de ninguna naturaleza”, declaró Cruz en el Martes de Café de este 13 de octubre.

Una semana antes, Isaac Cruz García, el padre, acudió a la misma reunión para pedir ayuda a Mauricio Sulaimán, presidente del CMB. El antiguo entrenador y representante del campeón interino superligero considera injusta su salida del equipo y reclama una compensación por el trabajo hecho desde que su hijo empezó a boxear.

Según explicó, antes recibía el 30 por ciento de las bolsas, del que también pagaba a otros integrantes del equipo. Ahora pide al menos el 10 por ciento de lo que el Pitbull gane en sus próximas peleas, aunque ya no participa en su preparación.

El boxeador agradeció en público la contribución de su padre, pero aseguró que decidió separarse de él en lo personal, lo familiar y lo profesional. También confirmó que ya no forma parte de su equipo ni de las decisiones sobre su carrera, que ahora se prepara con el Canelo Team, de Eddy Reynoso, con el que debutó el 19 de septiembre al noquear a Néstor Bravo en el sexto asalto, en San Diego.

“El reconocimiento y la gratitud no significan renunciar a una autonomía e independencia y derecho a tomar mis propias decisiones”, sostuvo.

Cuando los periodistas intentaron preguntarle por los pagos reclamados, su representante, Luis Méndez, pidió limitar las preguntas a lo deportivo. Sulaimán también intervino para cortar el intercambio sobre el conflicto familiar.

Mayweather, Roy Jones y Morales también se separaron de sus padres

Floyd Mayweather Jr. protagonizó una de las rupturas más conflictivas del boxeo. En 2000 despidió a su padre, Floyd Mayweather Sr., como entrenador y representante, tras desacuerdos por dinero y por el control de su carrera.

La pelea salió del gimnasio. En enero de 2001, Los Angeles Times documentó que Mayweather Sr. acusó a su hijo de quitarle una casa y un vehículo que le había dado. En 2007, el padre incluso estuvo dispuesto a entrenar a Oscar de la Hoya para enfrentar a Floyd Jr., pero pidió dos millones de dólares y el acuerdo no prosperó.

Hubo acercamientos, pero Floyd Sr. no recuperó el puesto de entrenador principal hasta 2013, cuando preparó a su hijo para enfrentar a Robert Guerrero.

Roy Jones Jr. también apartó a su padre, Roy Jones Sr., en 1992, después de sus primeros 19 combates profesionales y cuando todavía no tenía un campeonato mundial.

Su padre había dirigido su carrera desde la infancia, pero los desacuerdos sobre su autoridad y las decisiones profesionales rompieron la relación. Jones ganó su primer título en 1993, ya sin él en la esquina, y un año después, mientras se preparaba para enfrentar a James Toney, seguían distanciados. Con el tiempo se reconciliaron.

En México, José “Olivaritos” Morales dirigió las primeras 51 peleas profesionales de su hijo, hasta que Erik “Terrible” Morales lo sustituyó tras perder ante Zahir Raheem en septiembre de 2005.

José Luis López preparó a Erik para la revancha contra Manny Pacquiao, en enero de 2006, pero la separación duró menos de un año: Morales volvió con su padre para la tercera pelea contra el filipino, en noviembre.

En dos de los tres casos, padre e hijo volvieron a trabajar juntos. En el del Pitbull hay además una exigencia concreta: su padre reclama al menos el 10 por ciento de sus futuras bolsas por los 17 años que dedicó a formarlo.

¿Existen derechos de formación en el boxeo?

“El boxeo es un deporte que en cuanto a lo legal tiene muchos vacíos en todo el mundo”, reconoció Sulaimán.

El dirigente explicó que durante décadas fue habitual en México que el entrenador también fuera el mánager: preparaba al boxeador, conseguía sus peleas y negociaba las bolsas. Concentrar esas funciones podía generar conflictos cuando el peleador empezaba a ganar más.

En el futbol existen compensaciones para los clubes formadores bajo ciertas condiciones; sin embargo, los reglamentos de boxeo mexicanos revisados para esta nota no prevén un pago automático a los antiguos entrenadores por haber desarrollado a un peleador.

El reglamento de la Comisión Técnica de Box de la Ciudad de México, publicado en 2023, contempla el registro de representantes y las obligaciones de los contratos, pero no fija una compensación por formación.

El reglamento municipal de Monterrey sí establece que el porcentaje de un mánager no puede superar el 30 por ciento de las bolsas y que sus contratos duran de uno a tres años y pierden validez al terminar. A cambio de esa remuneración, el mánager tiene obligaciones de enseñanza y entrenamiento.

La Ley Federal del Trabajo incluye al box entre los deportes profesionales que regula, pero no establece derechos de formación para los entrenadores. Una posible indemnización dependería de los acuerdos que existan y del tipo de relación laboral o contractual.

Sulaimán confirmó que habló con Cruz García y que buscará seguir dialogando con ambas partes, aunque aclaró que el CMB solo puede intervenir con su autoridad moral y la amistad que lo une a la familia.

Pero no se ha hecho público ningún contrato que establezca si el padre del Pitbull puede recibir pagos después de la separación. Sin contrato conocido ni reglamento que lo obligue, el 10 por ciento que pide Cruz García depende de una mediación que no tiene fuerza legal.