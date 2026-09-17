Pitbull Cruz promete abrir una nueva era ante Néstor Bravo
Isaac “Pitbull” Cruz llegó a la última conferencia previa a su pelea contra Néstor Bravo con una idea clara: el sábado no quiere limitarse a defender su lugar, sino comenzar una nueva etapa de su carrera.
El mexicano aprovechó su primera intervención para colocar el combate dentro de una rivalidad que durante décadas ha acompañado al boxeo latinoamericano. Frente al puertorriqueño, Cruz espera que la pelea agregue otro episodio a los enfrentamientos entre ambos países.
“Es otro capítulo en una gran rivalidad entre dos naciones ricas en boxeo. Y puedo garantizarles que vamos a ofrecer un espectáculo y crear otro capítulo de esa rivalidad”, aseguró el Pitbull durante la conferencia.
Cruz agradeció además a su equipo, su familia, Al Haymon y Premier Boxing Champions por concretar el combate. Más tarde, cuando fue cuestionado sobre lo que espera mostrar arriba del ring, habló de una “nueva era” y aseguró que su preparación estuvo enfocada en ofrecer una actuación acorde con el mes patrio mexicano.
La declaración llega en un momento de cambios para el capitalino. Cruz afrontará el combate después de modificar parte de su preparación y con la intención de mostrar una versión distinta sin abandonar el estilo agresivo que lo convirtió en uno de los peleadores mexicanos más reconocibles de los últimos años.
Bravo utilizó la conferencia para colocarse en el papel contrario. Mientras Cruz habló de consolidar una nueva etapa, el puertorriqueño presentó la pelea como la oportunidad para darse a conocer ante una audiencia mayor.
“Es simplemente un honor y el sábado ustedes van a ver de qué se trata Néstor Bravo. Y si no me conocen, entonces seguro me conocerán esa noche”, afirmó.
El intercambio mantuvo lejos las provocaciones personales y dejó la atención en lo que ambos pretenden demostrar dentro del ring. Para Bravo, la pelea significa una plataforma para elevar su nombre; para Cruz, la oportunidad de comenzar públicamente la etapa que definió como una nueva era.
El sábado, la rivalidad México-Puerto Rico tendrá otro capítulo. Cruz quiere utilizarlo para enseñar hacia dónde va su carrera; Bravo, para conseguir que después de esa noche ya nadie tenga que preguntar quién es.