Pitbull Cruz y Mono Ramos calientan sus peleas en la Baja Cup
Isaac “Pitbull” Cruz y Jesús “Mono” Ramos Jr. llevaron la promoción de sus próximas peleas al futbol. Los mexicanos fueron invitados especiales este miércoles en la Baja Cup entre el San Diego FC y el Tijuana, como parte de las actividades previas a la función que disputarán el sábado 19 de septiembre en San Diego.
Ambos boxeadores convivieron con aficionados antes del encuentro y se reunieron con Gilberto Mora, jugador del Tijuana y de la Selección Mexicana. Cruz también realizó el saque inicial del partido.
“Fue increíble estar aquí con los aficionados y sentir todo el cariño que nos brindaron. San Diego tiene una conexión especial con México”, dijo el Pitbull. Ramos destacó, por su parte, que el encuentro permitió reunir a las comunidades de ambos lados de la frontera alrededor del deporte.
La aparición sirvió como antesala de una función en la que los dos mexicanos pondrán campeonatos en juego. Cruz defenderá el título interino superligero del CMB frente al puertorriqueño Néstor Bravo en el combate estelar de la noche.
Ramos expondrá el título interino mediano del CMB ante el invicto Meiirim Nursultanov, retador mandatorio de la división. El mexicano llegará así a San Diego con la oportunidad de conservar el cinturón y mantenerse en posición de buscar el campeonato absoluto.
La cartelera se realizará en el Pechanga Arena de San Diego y será transmitida por DAZN como parte de una función presentada por Premier Boxing Champions y promovida por TGB Promotions.