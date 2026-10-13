Presidente del CMB viajará a la pelea de Canelo, pese a ataques armados en Arabia

Mauricio Sulaimán, presidente del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), planea viajar a Arabia Saudita para acompañar a Saúl "Canelo" Álvarez en su pelea del 31 de octubre contra Christian Mbilli. Lo hará pese a los recientes ataques contra el aeropuerto de Riad, que generaron dudas sobre la seguridad de la función.

"Lo que se dice es que sigue la pelea adelante", declaró Sulaimán en reunión con medios de comunicación.

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Los ataques del fin de semana, atribuidos a los rebeldes hutíes de Yemen, dejaron al menos 12 muertos y más de 300 heridos, según las autoridades saudíes, e interrumpieron las operaciones aéreas en Riad.

Aunque la cartelera sigue en pie, Sulaimán reconoció su preocupación por los boxeadores y oficiales que deberán viajar a la capital saudí.

El dirigente consideró que sería irresponsable que los representantes del CMB, incluidos jueces y réferis, estuvieran en Riad sin él.

"Lo más seguro es que yo estaré viajando para Riad a finales de mes. Dios quiera que todo se arregle, que todo siga, que se logre controlar todo este tema", expresó.

Turki Alalshikh, presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita y organizador de la función, aseguró que el Canelo mantiene su intención de pelear.

El mexicano buscará recuperar el título supermediano del CMB que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025, mientras que Mbilli, quien en enero pasó de campeón interino a titular, hará su primera defensa.

Para Sulaimán, la pelea vale más que un cinturón: “Si gana el Canelo, es regresar a ese momento de campeón, a ser el líder, el capitán de los campeones mexicanos y del mundo”.

¿Qué sigue para Mendoza, Navarrete y Benavidez?

Sulaimán celebró al nuevo monarca mexicano, Sergio “Yoreme” Mendoza, quien el sábado 10 de octubre noqueó a Ricardo Sandoval en el quinto asalto, en Chicago, y se quedó con los títulos mosca del CMB y de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El sonorense entró de último momento en lugar de Oscar Collazo, quien se bajó por una lesión. En el combate derribó tres veces al campeón y ganó sus primeros títulos mundiales seis meses después de caer en Japón ante el tailandés Thanongsak Simsri, en su primera pelea por un campeonato del mundo.

Sulaimán aclaró que una revancha entre Sandoval y Mendoza tendría que pasar primero por el CMB, que además debe definir qué hacer con Galal Yafai, campeón interino de la división.

El dirigente destacó la próxima pelea de Emanuel "Vaquero" Navarrete, quien enfrentará a O'Shaquie Foster el 24 de octubre en San Antonio. El mexicano, campeón superpluma de la OMB y la FIB, buscará sumar el cinturón del CMB en una unificación de tres títulos.

"Vaquero siempre ha dicho que ha querido ser campeón del CMB. Estuvo muy contento de que ahora se da la oportunidad con Foster", señaló.

David Benavidez seguirá en peso crucero, división en la que se medirá al campeón Michal Cieslak. Su salida del semicompleto dejó vacante el cinturón del CMB, que disputarán Joshua Buatsi y Willy Hutchinson. Si decide regresar a esa división, Benavidez podrá retar a quien gane.

Sulaimán adelantó que Sebastian Fundora y Dalton Smith defenderán pronto sus títulos, y que los casos pendientes de otras divisiones se definirán en la convención anual del CMB, del 8 al 13 de noviembre en Acapulco.