¿Qué sigue para Canelo tras vencer a Mbilli? El retador obligatorio y los títulos que puede recuperar

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero su siguiente pelea no depende solo de él. Tiene un retador obligatorio, tres cinturones por recuperar y un combate pendiente de su contrato con Riyadh Season, mientras empieza a planear el final de su carrera.

La victoria por decisión unánime sobre Christian Mbilli en Arabia Saudita, le devolvió uno de los cuatro títulos que perdió ante Terence Crawford en septiembre de 2025. A los 36 años volvió a ser campeón después de 13 meses sin pelear y una operación de codo.

Antes del combate dijo que le gustaría regresar en febrero de 2027, aunque todavía no tiene fecha ni rival. Después de vencer a Mbilli, adelantó que descansará dos semanas antes de volver a entrenar.

¿Por qué Lester Martínez tiene prioridad?

El rival con la ruta más clara es Lester Martínez, campeón interino supermediano y retador obligatorio del CMB. El guatemalteco se ganó esa posición el 29 de agosto, cuando retuvo el título interino con un nocaut técnico en el décimo asalto ante Luka Plantic y siguió invicto, y el ganador de Álvarez-Mbilli apuntaba a enfrentarlo.

Martínez, que estuvo en la función de Riad, conoce bien a Mbilli: empataron en septiembre de 2025, en la cartelera que encabezaron Canelo y Crawford. Su equipo también tiene una conexión con la última derrota del mexicano, porque trabaja con Brian McIntyre, el entrenador que preparó a Crawford para vencer a Álvarez.

Todavía no hay una negociación formal. Si Canelo prefiere otro rival, primero tendrá que resolver su obligación con el CMB.

¿Qué cinturones puede unificar?

Jaime Munguía, compañero de Canelo en el equipo de Eddy Reynoso, defendió el campeonato supermediano de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) en la misma función, al vencer por decisión unánime a Nikita Zon.

Una revancha entre los dos tendría el atractivo de una unificación y el antecedente de su pelea de mayo de 2024, que ganó Canelo, aunque ahora compartan esquina. Sin embargo, la AMB ordenó que Munguía enfrente a Bektemir Melikuziev en su siguiente combate, después de autorizarle de forma excepcional la pelea contra Zon.

El cubano Osleys Iglesias, campeón de la Federación Internacional de Boxeo (FIB), dijo a The Ring que está dispuesto a enfrentar al ganador de Canelo-Mbilli en una unificación.

Mientras que el cinturón de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) está vacante desde que Hamzah Sheeraz lo dejó antes que enfrentar a Janibek Alimkhanuly. El kazajo y Jacob Bank lo disputarán el 23 de enero de 2027 en Horsens, Dinamarca.

Ninguna de esas unificaciones tiene una negociación confirmada.

¿Cuánto le queda en Arabia Saudita y dónde quiere despedirse?

El calendario del tapatío también depende del acuerdo de cuatro peleas que firmó con Riyadh Season en febrero de 2025. Ya cumplió tres: venció a William Scull, perdió ante Crawford y recuperó el cinturón del CMB frente a Mbilli. Le queda un combate, sin fecha, sede ni rival.

Antes de la pelea, Canelo dijo que otras cuatro o cinco peleas serían suficientes para cerrar su carrera. Quiere que la última sea en México, posiblemente en el Estadio Banorte, y contó que habló con Emilio Azcárraga sobre la posibilidad de organizar ahí una función.

Hace un año, el siguiente paso de Canelo dependía de quién le diera la oportunidad de volver a ser campeón. Ahora tiene el cinturón, pero el CMB, Riyadh Season y la despedida que imagina en México todavía definen su próxima pelea.