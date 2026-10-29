"Soy el retador, pero en mi mente siempre soy campeón": Canelo responde al desafío de Mbilli

El mexicano buscará recuperar el título supermediano del CMB, mientras su rival prometió sorprender al mundo en Riad.

Saúl "Canelo" Álvarez reconoció este jueves que enfrentará a Christian Mbilli desde una posición poco habitual en su carrera: la de retador.

"Soy el retador ahora, pero en mi mente siempre soy un campeón, desde que era niño. Será una noche especial", declaró durante la conferencia de prensa previa al combate en Riad.

Después de perder sus cuatro títulos supermedianos ante Terence Crawford, el mexicano buscará recuperar el cinturón del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) este sábado 31 de octubre, en Arabia Saudita.

El tapatío, de 36 años, no pelea desde septiembre de 2025, cuando perdió por decisión unánime frente a Crawford. Tras ello se sometió a una operación de codo que retrasó su regreso.

"No creo en los atajos. Voy directo contra el campeón, tengo la experiencia, soy un campeón y quiero volver a ser campeón. Quiero enfrentarme a los mejores", explicó sobre su decisión de no buscar una pelea de preparación.

Ante Crawford, reconoció, le fallaron las piernas y desde entonces se cuestiona si sus mejores años quedaron atrás.

"Dicen que estoy viejo y todo eso, pero ya verán. No tengo nada que demostrarle a nadie. Simplemente amo el boxeo y sé que todavía tengo cosas por conseguir".

Mbilli promete sorprender al mundo y terminar con Canelo

🇲🇽 MEXICO VS THE WORLD 🌍



🥊 Canelo Alvarez vs Christian Mbilli



👑 WBC Super Middleweight

📆 October 31st

📺 DAZN

📍 Riyadh, Saudi Arabia @RiyadhSeason 🇸🇦 pic.twitter.com/ehjRVQINIF — Ring Magazine (@ringmagazine) September 29, 2026

Christian Mbilli, de 31 años, hará la primera defensa del título absoluto del CMB, al que fue elevado en enero de 2026. El francés de origen camerunés llega invicto, con 29 victorias y un empate.

"Estoy listo para esta pelea. Estoy listo para sorprender al mundo. Eso es todo", afirmó.

Su último combate fue un empate dividido frente al guatemalteco Lester Martínez, en septiembre de 2025, en la función de Canelo-Crawford. El CMB la eligió como la pelea del año.

"Tengo un gran respeto por Canelo y su carrera, pero quiero terminar con él esa noche y hacer historia. Así que voy por Saúl", advirtió.

Eddy Reynoso recuerda los 21 años de carrera de Canelo

La conferencia coincidió con el aniversario del debut profesional de Álvarez, el 29 de octubre de 2005, y Eddy Reynoso, su entrenador, aprovechó la fecha para recordar el camino que han recorrido juntos.

"Estoy muy orgulloso de que se haya convertido en el boxeador mexicano más exitoso de toda la historia", presumió.

El primer campeonato mundial de Canelo también fue del CMB, en 2011, en peso superwélter. Reynoso ligó esa coronación con la pelea del sábado.

"Vamos a demostrar el sábado quién ha sido el mejor boxeador en la historia de México y lo vamos a sellar ganando el primer título que conquistamos", sostuvo.

El sábado, dos días después del aniversario de su debut, Canelo subirá al ring sin cinturón y con la idea que repitió en la conferencia: aunque los papeles lo nombren retador, en su cabeza sigue siendo campeón.