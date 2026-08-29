Sulaimán niega que Estados Unidos forme mejor a los boxeadores de raíces mexicanas

Un placer reunirme con mi amigo @Rommel_Pacheco titular de la @conadeoficial para revisar el gran éxito de la Clase Nacional de Boxeo del día de ayer parte del programa #BoxeandoporlaPaz instituido por nuestra presidenta @Claudiashein @WBCBoxing @wbcboxeo pic.twitter.com/oNoJkKWM8f