Sulaimán niega que Estados Unidos forme mejor a los boxeadores de raíces mexicanas
David Benavidez y Ricardo Sandoval nacieron en Estados Unidos y actualmente poseen campeonatos mundiales. Para Mauricio Sulaimán, su aparición no significa que la formación del boxeo de raíces mexicanas se esté trasladando al otro lado de la frontera.
"No hay diferencia entre un país y otro. Hay prácticas diferentes, estilos diferentes, pero eso depende de gimnasio a gimnasio", dijo el presidente del CMB a Sports Illustrated México.
La discusión aparece mientras México atraviesa una etapa con menos campeones nacidos en el país. BoxRec registra actualmente seis, frente a los 13 que llegó a contabilizar en septiembre de 2012.
Sulaimán cuestionó, sin embargo, que ese descenso alcance a medir todo el peso actual del boxeo mexicano.
"Hay muchos campeones mundiales mexicanos y los registros cometen una grave injusticia con boxeadores como Ricardo Sandoval, que es mexicano, como Benavidez. Él es mexicano", sostuvo.
Sandoval nació en California y es campeón mundial mosca del CMB. Benavidez nació en Phoenix y actualmente posee los cinturones crucero de la AMB y la OMB, después de vencer en mayo al mexicano Gilberto "Zurdo" Ramírez.
Para Sulaimán, el lugar de nacimiento no rompe esa pertenencia.
"Algunos nacen en México y se van a vivir allá, otros nacen allá, pero son de padres mexicanos, de costumbres mexicanas, que son más mexicanos que los frijoles, pero se les llama norteamericanos", señaló.
La escuela mexicana, un estilo que cruza la frontera
Sulaimán identifica esa escuela más por la forma de pelear que por el lugar donde se aprende.
"Es un estilo claro: el mexicano va hacia adelante. El boxeo mexicano siempre es de lucha, de coraje, de ir hacia adelante", afirmó.
Tampoco considera que el crecimiento de peleadores formados en Estados Unidos represente un cambio generacional o una señal de debilitamiento del boxeo hecho en México.
"Hay mucho proyecto, hay mucho prospecto, hay mucho boxeador", respondió.
Cuando se le pidió identificar a quienes pueden encabezar los próximos años, mencionó a William "Camarón" Zepeda, Isaac "Pitbull" Cruz, Emanuel "Vaquero" Navarrete, Ricardo Sandoval y David Picasso.
Sulaimán tampoco da por iniciada todavía la búsqueda de un sustituto para Canelo Álvarez.
"Sigue y sigue forjando su legado. Hay Canelo para rato", concluyó.