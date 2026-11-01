Las tres claves de la victoria de Canelo ante Mbilli para recuperar el título mundial

Saúl “Canelo” Álvarez regresó al ring después de 13 meses sin pelear y recuperó el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), pero antes tuvo que resolver la presión de Christian Mbilli, un rival que llegó invicto y buscó imponer el ritmo desde el inicio.

El mexicano, de 36 años, ganó por decisión unánime, con tarjetas de 115-112, 116-111 y 117-110, en Riad, Arabia Saudita. Después de cinco asaltos parejos encontró los espacios para contragolpear y tomó el control de la pelea hasta recuperar uno de los cuatro cinturones que perdió ante Terence Crawford.

Estas fueron las tres claves de su victoria.

La defensa le quitó efecto al volumen de Mbilli

Desde el primer asalto, Mbilli buscó pelear de cerca: avanzó sin pausa, lanzó combinaciones y trató de encerrar al mexicano contra las cuerdas, como lo hizo en buena parte de sus 29 victorias profesionales.

Canelo no respondió a cada ataque: bloqueó con brazos y guantes, movió la cintura y eligió cuándo salir de las cuerdas. Así cortó los intercambios sin tener que igualar el ritmo de un rival cinco años menor.

El franco-camerunés conectó apenas 127 de 724 golpes, el 17.5 por ciento, según CompuBox. Lanzó 60 por asalto, pero solo acertó 11, cuando en sus seis peleas anteriores promediaba 30 conectados.

Los uppercuts y los contragolpes cambiaron la pelea desde el sexto asalto

El cambio llegó en el sexto. Después de ceder buena parte de la iniciativa, Canelo empezó a conectar con más frecuencia a la cabeza.

El uppercut de derecha se convirtió en uno de sus golpes más efectivos. Mbilli abría la guardia al lanzar sus combinaciones y el mexicano aprovechó esos huecos por el centro.

En el séptimo asalto, otro uppercut sacudió por un momento a Mbilli, y los ganchos cortos y las derechas de Canelo lo hicieron dudar antes de decidir responder. Del sexto al octavo, el mexicano conectó 54 golpes contra 28 de su rival, con su mejor episodio en el séptimo: 23 aciertos.

La precisión de sus golpes de poder sostuvo la ventaja

Canelo conectó 132 de 315 golpes de poder, el 41.9 por ciento, frente al 26.5 por ciento de Mbilli. En los intercambios, sus golpes llegaron más limpios y en ningún asalto bajó del 33 por ciento de efectividad con esos golpes.

En el octavo asalto, el árbitro Héctor Afu le descontó un punto a Mbilli por golpear detrás de la cabeza. La sanción amplió la ventaja del mexicano, aunque no decidió el resultado: sin ella, Canelo también habría ganado las tres tarjetas.

El franco-camerunés todavía tuvo momentos de lucidez. En el duodécimo conectó dos derechas importantes, pero no pudo sostener el ataque y Canelo respondió con golpes claros hasta la campana.

Mbilli lanzó 724 golpes contra 504, pero las tarjetas premiaron los de Canelo, que conectó más (158 contra 127) y volvió a ser campeón en su noveno combate consecutivo sin nocaut.