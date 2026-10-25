Tres razones que explican la derrota del Vaquero Navarrete ante Foster

Emanuel "Vaquero" Navarrete terminó de rodillas en el último asalto de una pelea que prometió convertir en una guerra. O'Shaquie Foster lo derrotó por decisión unánime en San Antonio, Texas y le quitó los campeonatos superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB).

"El boxeo es cuestión de estilos y el de Foster fue mejor que el mío", reconoció el Vaquero después del combate, en el que admitió que su rival fue más completo en todos los aspectos.

Las tarjetas de 115-111, 118-108 y 118-108 reflejaron una victoria amplia del estadounidense, que se quedó con tres de los cuatro cinturones de las 130 libras. Estas fueron las tres claves de su triunfo.

Foster controló la distancia y neutralizó al Vaquero

Navarrete encontró oportunidades al principio. En el segundo asalto conectó un izquierdazo que llevó a Foster hasta las cuerdas y en el tercero lo sacudió con combinaciones a la cabeza.

A partir del cuarto, sin embargo, el estadounidense tomó el control y el mexicano pasó buena parte de la noche persiguiéndolo. Foster esquivó numerosos golpes de poder, eligió cuándo intercambiar y le impidió a Navarrete imponer el ritmo con el que conquistó títulos en tres divisiones.

Los contragolpes castigaron cada vez más al mexicano

Foster también castigó. Conforme avanzó el combate, empezó a anticipar los movimientos del Vaquero y a aprovechar los espacios que dejaba al lanzar sus combinaciones.

En el sexto asalto conectó un uppercut y un volado de derecha, y desde entonces sus respuestas fueron más frecuentes y precisas, mientras el desgaste de Navarrete se hacía evidente.

En el duodécimo, el estadounidense lo derribó dos veces y amplió su ventaja en las tarjetas.

Navarrete no encontró otro plan

El mexicano insistió en buscar el golpe que cambiara la pelea, incluso cuando Foster leía sus ataques. Reaccionó en el décimo asalto con golpes al cuerpo y uppercuts, y volvió a conectar en el undécimo, pero no pudo sostener esa mejoría.

En cambio, Foster respondió incluso cuando Navarrete logró llevarlo a las cuerdas. Fue la primera vez que el mexicano perdió un título mundial arriba del ring: pidió una guerra y la buscó hasta el último asalto, pero la noche se peleó en los términos de Foster.