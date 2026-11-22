Cara y cruz para las selecciones sudamericanas en liza este fin de semana en los playoffs de la BJK Cup de tenis: Brasil derrotó 3-2 a Canadá y ascendió a la élite, algo que no pudo lograr Argentina, derrotada 4-0 en Japón.

El pulso entre brasileñas y canadienses se disputó entre viernes y sábado en casa de las primeras, en Vitoria sobre tierra batida al aire libre, y la igualdad fue la nota dominante.

Bianca Andreescu, 77ª del mundo y única jugadora del Top 100 de la WTA presente en la eliminatoria ganó sus dos duelos individuales para Canadá pero en el quinto y decisivo partido, Naná Silva, de apenas 16 años y 462ª del mundo, venció 6-2 y 6-4 a Clemence Mercier (970ª).

Es la primera vez que Brasil doblega a Canadá en esta competición, equivalente femenino a la Copa Davis y sustituta de la antigua Fed Cup, después de doce derrotas seguidas ante ese equipo.

Las canadienses fueron campeonas de la BJK Cup hace apenas tres años, en 2023.

De esta forma, el gigante sudamericano estará en el sorteo para la ronda clasificatoria del Grupo Mundial, con un formato de eliminatoria similar que dará en abril un boleto para la fase final de ocho equipos, que decidirán en septiembre de 2027 el título.

No consiguió el objetivo de llegar a la élite Argentina, sin opciones en su visita a Japón en Tokio (4-0) el sábado y el domingo.

Justina González (422ª), Florencia Urrutia (464ª) y Luciana Moyano (527ª) perdieron en los tres partidos individuales que se disputaron y en el de dobles González y Moyano también cayeron.

Argentina no pudo ni siquiera ganar un set en los cuatro partidos jugados ante un Japón que acudió a esta cita sin ninguna jugadora dentro de las cien primeras del mundo.

En el resto de playoffs destacó la victoria de Tailandia, que venció 3-1 a Suiza, el campeón de 2022.

Las tailandesas nunca habían llegado a la élite en la BJK Cup o en las versiones anteriores del torneo.

Polonia, pese a no contar con sus estrellas Iga Swiatek (9ª) y Maja Chwalinska (12ª), pudo por su parte conservar su lugar en la primera categoría al dominar 3-2 a Suecia.

Estados Unidos, país más laureado en esta competición y que cuenta con Coco Gauff (4ª), se adelantó el sábado 2-0 a Hungría en su eliminatoria en Delray Beach y tiene todo a favor para asegurar este domingo la permanencia en el Grupo Mundial.

El título 2026 de la BJK Cup se decidió el pasado septiembre en Shenzhen (China) y fue para la República Checa.

Resultados de los playoffs de permanencia o ascenso al Grupo Mundial (1ª categoría) de la BJK Cup:

Viernes y sábado:

Brasil derrotó a Canadá 3 a 2 (en Vitoria, BRA, tierra batida al aire libre)

Polonia a Suecia 3 a 2 (Wloclawek, POL, pista dura bajo techo)

Eslovenia a Indonesia 4 a 0 (Velenje, SLO, tierra batida bajo techo)

Sábado y domingo:

Japón derrotó a Argentina 4 a 0 (Tokio, JPN, pista dura bajo techo)

Australia a Francia 4 a 0 (Le Portel, FRA, tierra batida bajo techo)

Tailandia a Suiza 3 a 1 (Nonthaburi, THA, pista dura al aire libre)

Por terminar:

Estados Unidos domina 2-0 a Hungría (Delray Beach, USA, pista dura al aire libre)

NOTA: en cada eliminatoria, el primer día se disputan dos partidos individuales y el segundo día el dobles y eventualmente los otros dos individuales. Gana el primer equipo que suma tres victorias.