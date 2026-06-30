Brasil nunca le ha ganado a Noruega, ahora será su rival en octavos de final
Hay pocos equipos que han logrado poner en números rojos a la pentacampeona del mundo, Brasil, pero solo uno mantiene un invicto hasta el día de hoy.
Noruega es el único país que presume nunca haber perdido contra la Canarinha, habiéndole ganado incluso en una justa mundialista. Ahora los nórdicos buscarán mantener vigente esta paternidad cuando se enfrenten en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026.
Este martes 30 de junio, el cuadro vikingo, con un gol de Antonio Nusa y otro sobre la recta final de Erling Haaland, se impuso por 2-1 sobre Costa de Marfil en los dieciseisavos de final. De esta manera, la escuadra europea avanzó en la llave y se convirtió en el siguiente rival del Scratch du Oro, combinado que un día atrás dejó fuera a Japón con el mismo marcador de 2-1 con anotaciones de Casemiro y Gabriel Martinelli.
El choque entre brasileños y noruegos por la siguiente ronda será el próximo domingo 5 de julio en Nueva Jersey, a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
Noruega ya sabe lo que es ganarle a Brasil en un Mundial
En la historia, ambas selecciones se han visto las caras en cuatro ocasiones. A lo largo de estos, el balance se inclina al bando de los europeos, quienes se han llevado la victoria en dos oportunidades y empatado en las otras dos, dejando a los sudamericanos sin nada que celebrar.
Entre las dos victorias de los escandinavos destaca una en especial, el duelo que tuvieron en Francia 1998. Se trata del único antecedente en una Copa del Mundo. En aquella ocasión, Bebeto adelantó a los brasileños, pero en los últimos minutos, Tore André Flo y Kjetil Rekdal se encargaron de darle la vuelta al marcador para sellar una remontada por 2-1 en favor de los Vikingos.
Historial completo de enfrentamientos:
* Amistoso (1988): Noruega 1-1 Brasil | 28 de julio de 1988
* Amistoso (1997): Noruega 4-2 Brasil | 30 de mayo de 1997
* Mundial Francia 1998 (Fase de grupos): Brasil 1-2 Noruega | 23 de junio de 1998
* Amistoso (2006): Noruega 1-1 Brasil | 16 de agosto de 2006
Brasil volverá a enfrentarse a Haaland, Sorloth y Thorstvedt
Finalmente, hay que señalar que Erling Haaland, Alexander Sørloth, Kristian Thorstvedt buscarán continuar con esta estadística que sus padres forjaron para Noruega. Y es que, en el caso de los dos primeros, sus progenitores, Gøran Sørloth y Erik Thorstvedt estuvieron presente en el primer cruce entre ambas selecciones, cuando empataron 1-1 en 1988. En cuanto al Androide, su papá, Alf-Inge Haaland, fue uno de los jugadores que sumaron la primera victoria de Noruega sobre Brsil por 4-2, en 1997.