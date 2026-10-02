Bravos elimina a Phillies y quedan definidas las Series Divisionales de MLB

Los Bravos de Atlanta consiguieron el último boleto disponible a las Series Divisionales de MLB al derrotar 6-2 a los Phillies de Filadelfia este jueves en el tercer juego de su Serie de Comodines.

Atlanta se impuso 2-1 en la única de las cuatro series de Wild Card que necesitó llegar al encuentro definitivo. Los Bravos habían ganado 5-3 el primer juego, Philies respondió con un triunfo en el segundo y Atlanta resolvió la eliminatoria frente a su afición.

Atlanta resolvió temprano el juego decisivo, pues Michael Harris II conectó un jonrón de tres carreras en la primera entrada después de que Aaron Nola otorgara boletos consecutivos a Ronald Acuña Jr. y Matt Olson. El abridor de Philadelphia apenas pudo completar una entrada y dos tercios, y los Bravos volvieron a castigar en la cuarta, cuando Ozzie Albies pegó cuadrangular de dos carreras ante Zack Wheeler para ampliar la ventaja a 5-0.

Los Phillies descontaron en la sexta con una rola productora de Alec Bohm, pero Matt Olson respondió con el tercer jonrón de Atlanta, un batazo solitario en la séptima. Philadelphia agregó una carrera con elevado de sacrificio de Trea Turner en la octava, pero no pudo acercarse más y terminó 0 de 5 con corredores en posición de anotar. Atlanta utilizó a Ray Kerr como abridor y después repartió el trabajo entre cinco relevistas, incluido Chris Sale, para completar el triunfo 6-2 y avanzar a la Serie Divisional contra los Dodgers.

Con el resultado quedaron definidos los ocho equipos que disputarán las cuatro Series Divisionales, que comenzarán este sábado 3 de octubre.

Así quedaron las Series Divisionales de la Liga Nacional

El triunfo de Atlanta le asignó uno de los enfrentamientos más atractivos de la siguiente ronda: Bravos vs. Dodgers de Los Ángeles.

Los Dodgers avanzaron directamente a esta instancia como uno de los dos mejores campeones divisionales de la Liga Nacional y ahora recibirán a Atlanta en los primeros dos encuentros de una serie al mejor de cinco.

La otra eliminatoria enfrentará a Padres de San Diego contra Brewers de Milwaukee. San Diego necesitó solamente dos partidos para eliminar a los Cubs de Chicago: ganó 8-0 el primero y 4-1 el segundo. Milwaukee, por su parte, tuvo descanso durante la ronda de comodines.

En la Liga Americana, las dos Series de Comodines se resolvieron desde el miércoles. Los Yankees de Nueva York barrieron a los Red Sox de Boston, con victorias de 9-0 y 9-2, y ahora se medirán con los Rays de Tampa Bay.

Los White Sox de Chicago hicieron lo mismo frente a los Astros de Houston. Ganaron 6-3 el primer partido y 7-3 el segundo para conseguir su lugar ante los Guardians de Cleveland.

Ocho equipos siguen en busca de la Serie Mundial

El formato de la postemporada otorga descanso en la primera ronda a los dos mejores campeones divisionales de cada liga. Por ello, Dodgers, Brewers, Guardians y Rays evitaron las Series de Comodines y debutarán directamente este fin de semana.

Las cuatro Series Divisionales serán al mejor de cinco partidos, por lo que el primer equipo que consiga tres victorias avanzará a las Series de Campeonato.