Brock Purdy explica cómo este equipo de los 49ers es diferente esta temporada
El mariscal de campo habla sobre la sexta victoria consecutiva de San Francisco. Además, cómo los Eagles ganan partidos de vida o muerte, lo que viene la próxima semana y mucho más en las conclusiones de la Semana 17 de la NFL.
San Francisco 49ers
El touchdown ganador del partido del domingo por la noche fue un microcosmos de la temporada de los 49ers y de cómo San Francisco ha afrontado sus pruebas. Cuando Brock Purdy recibió el centro en formación shotgun, no fue el futuro miembro del Salón de la Fama Trent Williams quien protegía su lado ciego como tackle izquierdo, sino el veterano itinerante Austen Pleasants. Y cuando Purdy miró hacia el campo, no tenía a Deebo Samuel, Brandon Aiyuk ni siquiera a George Kittle como opciones.
Con todo eso, y con los 49ers abajo 38–35 con 2:24 por jugarse, parecía el momento de que el hombre de 55 millones de dólares se pusiera la capa. En cambio, se mantuvo frío, tranquilo y sereno, ejecutando la jugada como Clark Kent.
“Sí, vimos una cobertura de dos profundos y teníamos una pequeña respuesta del lado opuesto con Jauan Jennings para atacar esa zona”, me dijo Purdy por teléfono tras el partido. “Honestamente pensé que sería una buena recepción, una ganancia sólida, y me prepararía para la siguiente jugada. Pero obviamente él cruzó el campo e hizo una gran jugada para anotar.
“No me lo esperaba, fue muy genial, pero simplemente fue J.J. siendo jugador de fútbol”.
Ese touchdown de 38 yardas fue suficiente para darle a San Francisco una victoria 42–38 sobre unos duros Bears y asegurar un duelo de todo o nada el sábado contra los Seahawks por el título del Oeste de la NFC y el primer puesto de la conferencia.
La capacidad de Purdy para ejecutar esa jugada en ese momento lo dice todo sobre este equipo y sobre dónde está la franquicia en el año 9 de la era Kyle Shanahan–John Lynch.
Nick Bosa está fuera desde septiembre. Fred Warner desde octubre. Kittle se perdió cinco semanas al inicio del año. Ricky Pearsall estuvo fuera siete partidos. El propio Purdy se perdió dos juegos en septiembre, volvió apresuradamente y luego se perdió otros seis. A eso se suma la purga salarial de la offseason que provocó la salida de pilares como Samuel, Charvarius Ward, Javon Hargrave, Dre Greenlaw, Maliek Collins y Talanoa Hufanga.
Y aun así, San Francisco está 12–4 y llega con una racha de seis victorias.
“Es un gran testimonio del trabajo de Kyle, John y los dueños, de la cultura que han construido aquí”, dijo Purdy. “Traen a las personas correctas cada año, ya sea en el draft o en la agencia libre. Todos estamos hechos de la madera correcta. Pasar por tanta adversidad y seguir peleando, encontrar maneras de ganar y no rendirse… eso habla de cómo se construyó esto”.
También habla de la confianza en que el sistema funciona igual con un reemplazo que con un All-Pro.
Purdy nunca creyó que, tras firmar su contrato en mayo, tuviera que convertirse en otro jugador.
“No puedes pensar de más y decidir que ahora vas a ser Superman”, explicó. “No importa quién esté en el campo; debo ejecutar confiando en las jugadas de Kyle y en su ofensiva. Si la primera lectura no está ahí, voy a la segunda. Así es como juego la posición”.
Eso se vio en el touchdown final: Jennings estaba donde debía, Pearsall jugó hasta el silbatazo y despejó el camino a la zona de anotación. Hubo muchas jugadas así el domingo y en semanas recientes.
“Cada equipo es diferente”, dijo Purdy. “Este año, dadas las circunstancias, nuestro corazón, nuestra garra y nuestra capacidad de cerrar partidos es distinta a la de años anteriores. Antes ganábamos por paliza. Ahora es darlo todo cada minuto, cada cuarto, cada partido. Y estoy orgulloso de ser parte de este equipo”.
Agregó: “No es una crítica a los equipos anteriores; simplemente es diferente”.
Y, al final, los resultados tampoco han sido peores.
Philadelphia Eagles
Habrá que acostumbrarse a la forma en que ganan estos Eagles. Jalen Hurts no se ve igual que el año pasado. La producción de Saquon Barkley se ha resentido por las bajas en la línea ofensiva. A.J. Brown está golpeado. Pero la defensa, silenciosamente, podría ser mejor que la del año pasado.
Eso quedó claro el domingo en Orchard Park, donde los Eagles vencieron 13–12 a los Bills.
Durante tres cuartos, Filadelfia dejó en cero a Josh Allen y compañía, limitando a Buffalo a 201 yardas y 11 primeros downs. Forzaron un balón suelto y una detención en la yarda de gol.
“El plan era ese”, dijo el tackle defensivo Jordan Davis. “Detener la carrera y obligar a Josh Allen a jugar desde la bolsa. Sabemos que es un MVP y que hará jugadas, pero no queríamos que cargara al equipo”.
Allen finalmente reaccionó en el último cuarto, pero el daño ya estaba hecho. Y en la jugada de dos puntos, los Eagles forzaron a Allen a lanzar desde la bolsa.
“No puedes perder la disciplina contra este mariscal”, explicó Davis. “Los resultados se vieron”.
La defensa volvió a sostener al equipo y Filadelfia consiguió su undécima victoria.
Seattle Seahawks
Los Seahawks siguen respondiendo. Tras una victoria emocional en tiempo extra contra los Rams, el riesgo de una baja de intensidad era real. Viajaron temprano, con mal clima en Charlotte, y el inicio fue flojo.
Al medio tiempo, con empate 3–3, hubo un llamado de atención en el vestidor. Seattle respondió y ganó 27–10 a los Panthers.
“Tuvimos que subir la energía”, dijo el ala cerrada AJ Barner. “En la NFL, especialmente al final del año, los buenos equipos encuentran la manera”.
Ahora Seattle va por el primer puesto de la NFC contra los 49ers.
“Jugar en casa es una gran ventaja”, dijo Barner. “Queremos ganar la división. Sabemos que será una gran batalla, pero estamos listos”.
AFC Norte
El Ravens–Steelers de la próxima semana se sentirá como un referéndum. Las críticas han recaído tanto sobre John Harbaugh como sobre Mike Tomlin.
Ambos entrenadores tienen currículums de élite, campeonatos y años de estabilidad. Pero cuando hay tropiezos, surgen las dudas.
Uno ganará la división y entrará a unos playoffs abiertos. El otro cargará con todas las preguntas.
Y por eso se sentirá que hay más en juego que solo un boleto a postemporada.
NFC Sur
Cuesta creer que el subcampeón del Oeste de la NFC tenga que viajar al sureste para enfrentar al campeón de esta división. Los Panthers y Buccaneers han tenido temporadas muy distintas.
Tampa comenzó como contendiente al Super Bowl y se desplomó. Carolina, sin expectativas, ha competido con valentía.
El sábado puede traer validación para los Panthers o alivio para los Buccaneers. Y luego, un durísimo rival en la primera ronda.
Maxx Crosby (Raiders)
Los Raiders y Maxx Crosby vivieron una semana extraña. Su lesión de rodilla viene desde octubre. Tras nuevos estudios, los médicos recomendaron cirugía inmediata.
Crosby buscó segundas opiniones que le decían que podía terminar la temporada, pero el equipo decidió detenerlo, enfureciendo al jugador.
Esto podría llevar a Crosby a considerar todas sus opciones. Tiene 29 años, mucho desgaste físico y un contrato transferible. Su situación será tema de conversación conforme se acerquen el combine y la agencia libre.
Houston Texans
En una AFC caótica, la defensa de Houston es la mejor unidad. Lo volvió a demostrar en una victoria 20–16 sobre los Chargers.
El punto débil era la defensa en zona roja. Identificado el problema, lo corrigieron: intercepciones, capturas y paradas clave.
“Es mentalidad”, dijo Henry To’oto’o. “¿Qué sigue?”.
Incluso buscando mejoras, esta defensa ya roza lo absurdo por su nivel.
Dallas Cowboys
Aunque eliminados, los Cowboys salen fortalecidos bajo Brian Schottenheimer. Superaron adversidades deportivas y personales, y respondieron con una victoria en Navidad.
Dallas luce bien encaminado hacia 2026, con talento joven, selecciones de draft y un Dak Prescott en gran nivel.
New Orleans Saints
Tyler Shough podría ser el mejor mariscal novato de la NFL. Desde que tomó la titularidad, los Saints van 5–3 y él supera estadísticamente a otros novatos.
Su crecimiento es resultado de preparación, resiliencia y aprovechar cada oportunidad.
Está firmemente en la conversación por el Novato Ofensivo del Año.
Apuntes rápidos – Semana 17
- Los Jaguars lograron su 12ª victoria, la mayor cantidad en 20 años.
- Drake Maye está en la conversación por el MVP.
- Los Jets planean mantener a Aaron Glenn y al gerente general.
- Detroit enfrenta una decisión clave en su coordinador ofensivo.
- Quinn Ewers logró su primera victoria en la NFL.
- Derrick Henry sigue haciendo historia rumbo a otra temporada de 1,500 yardas.
- Bo Nix aparece en los momentos grandes.
- Los Raiders apuntan al primer pick del draft 2026.
- Los Bengals lamentan partidos perdidos clave.
- Los Vikings, pese a todo, están en .500 y bien posicionados a futuro.
...