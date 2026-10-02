Browns sobreviven a la remontada de Rodgers y vencen a Steelers sobre la hora

Los Cleveland Browns estuvieron a punto de desperdiciar una ventaja que habían construido desde la primera mitad, pero un gol de campo de 56 yardas de Andre Szmyt cuando quedaban apenas 15 segundos les permitió derrotar 27-24 a los Pittsburgh Steelers este jueves por la noche.

El partido tuvo un final mucho más dramático de lo que anticipaba el 21-10 con el que Cleveland llegó al último cuarto. Aaron Rodgers lanzó dos pases de touchdown en los últimos 11 minutos y además convirtió personalmente una jugada de dos puntos para empatar 24-24 cuando restaba 1:42.

Pittsburgh había comenzado mejor. Rodgers conectó con Roman Wilson para el primer touchdown del encuentro y colocar el 7-0, pero los Browns respondieron con 21 puntos consecutivos en el segundo cuarto.

Jaleel McLaughlin empató con una carrera de 28 yardas y Quinshon Judkins puso a Cleveland adelante con otra anotación terrestre. Antes del descanso, Deshaun Watson encontró a Harold Fannin Jr. para un touchdown de dos yardas, mientras Pittsburgh únicamente pudo responder con un gol de campo de Chris Boswell para irse al medio tiempo abajo 21-10.

Después de un tercer cuarto sin puntos, comenzó la reacción de los Steelers. Rodgers encontró a Darnell Washington para un touchdown de 21 yardas que acercó a Pittsburgh 21-16, aunque Cleveland respondió con un gol de campo de 44 yardas de Szmyt.

Rodgers todavía tenía una remontada más. Con 1:46 por jugar, conectó con Pat Freiermuth para touchdown y después corrió él mismo para conseguir la conversión de dos puntos que igualó el encuentro 24-24.

Un gol de campo decisivo de casi 60 yardas

Pero Cleveland tuvo tiempo suficiente para responder. Watson completó pases con Jerry Jeudy y KC Concepcion Jr. para acercar a los Browns a territorio rival. Incluso después de sufrir una captura que parecía complicar la serie, Szmyt apareció para conectar desde 56 yardas y devolver la ventaja a Cleveland, 27-24, con 15 segundos en el reloj.

Pittsburgh tuvo una última oportunidad, pero terminó inmediatamente: Rodgers fue interceptado por Grant Delpit a falta de 10 segundos, su segunda intercepción de la noche, y Watson solamente tuvo que poner rodilla en tierra para terminar el partido.

Rodgers finalizó con 299 yardas, tres touchdowns y dos intercepciones, mientras que DK Metcalf fue su principal receptor con 115 yardas. Watson completó 24 de 33 pases para 268 yardas, un touchdown y una intercepción.

La victoria permitió a Cleveland mejorar su récord a 3-1, mientras Pittsburgh quedó en 2-2, en un duelo divisional que los Browns parecían tener controlado hasta que Rodgers estuvo cerca de completar la remontada en los minutos finales.