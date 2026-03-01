Bucsa elimina a Paolini, primera sembrada, y se clasifica a la final del Mérida WTA 500
La española Cristina Bucsa, la tenista 63 en el ranking de la WTA, dio la sorpresa de las semifinales del Mérida WTA 500 al vencer por 7-5, 6-4 a la italiana Jasmine Paolini, primera sembrada, y avanzar a la final en la que se medirá a la polaca Magdalena Frech.
Bucsa obtuvo el 70 por ciento de sus puntos ganados con el primer servicio para imponerse a Paolini, la séptima mejor tenista del mundo que buscaba su primer título en 2026, y clasificarse a su primera final en un torneo 500.
El primer set fue parejo y tras un empate 5-5, Bucsa ajustó para quebrar el servicio de su rival, mantener el suyo y ganarlo por 7-5.
En el segundo, Paolini, quien ayer tuvo que remontar un 6-0 en contra en el primer set ante la británica Katie Boulter, volvió a mostrarse con falta de confianza y rápidamente se fue abajo 4-1, aunque se acercó 4-5, no fue suficiente para darle la vuelta al partido y evitar su eliminación de Mérida.
Antes, Magdalena Frech se convirtió en la primera finalista del Mérida WTA 500 al ganarle por 6-2, 6-7 (6) y 6-3 a la china Shuai Zhang, quien llegó hasta las semifinales luego de avanzar al cuadro principal en la clasificación.
La polaca echó a una jugadora que no había perdido un solo set en el torneo, incluida la “qually” y que eliminó en los octavos de final a la estadounidense Emma Navarro, la campeona y segunda favorita del certamen.
“El partido fue muy duro, física y mentalmente. Después del segundo set tuve que reenfocarme y mantenerme en el partido. Luego de perder el set tuve un poco de frustración, estaba molesta por cómo jugué en esos puntos (del tie break]), pero no quería perder mi energía en la angustia”, comentó Frech.