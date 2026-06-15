Cabo Verde le empató a España pese a valer ¡22 veces menos!
En la cancha de Atlanta estuvieron Lamine Yamal, el jugador que por sí solo vale 200 millones de euros, y el plantel de Cabo Verde que en total vale alrededor de una cuarta parte que la estrella del Barcelona.
La diferencia entre España y Cabo Verde se notaba desde el valor de sus plantillas, pero aun así el partido entre ambos terminó en empate en el inicio de la Jornada de este lunes del Mundial 2026.
De acuerdo con Transfermarkt, la Selección Española tiene un valor de mil 220 millones de euros, mientras que Cabo Verde está tasada en 54.5 millones de euros. La distancia entre ambos equipos es de aproximadamente mil 165 millones de euros.
El contraste es enorme: España vale 22,4 veces más que Cabo Verde. Dicho de otra forma, el valor total de la selección caboverdiana cabe más de 22 veces dentro del precio de mercado del plantel español.
España no solo supera a Cabo Verde como equipo, pues también lo hace con varios jugadores de manera individual. Lamine Yamal, con 200 millones de euros, vale casi cuatro veces más que toda la plantilla caboverdiana. Pedri, con 150 millones de euros, también rebasa por mucho el valor total de Cabo Verde.
La lista sigue con Pau Cubarsí, valuado en 80 millones de euros; Martín Zubimendi, con 75 millones de euros, y Dani Olmo, con 60 millones de euros. En total, cinco futbolistas de España tienen un valor individual mayor al de toda la selección de Cabo Verde, que alcanza los 54,50 millones de euros.
El contraste también aparece al revisar a los jugadores más valiosos del equipo africano. Su futbolista mejor tasado es el defensa del Villarreal, Logan Costa, con 15 millones de euros. Después aparecen Wagner Pina (Trabzonspor de Turquía), con 11 millones de euros; Kevin Lenini (Krasnodar de Rusia), con 5 millones de euros; Sidny Lopes Cabral (Benfica), con 4 millones de euros, y Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes de Portugal), con 3 millones de euros. Ninguno se acerca a las principales figuras españolas y ninguno juega en algún equipo de su país.
La diferencia es todavía más clara con otros ejemplos. Joan García, portero de España, vale 45 millones de euros, casi lo mismo que toda la plantilla de Cabo Verde. Ferran Torres, Marc Cucurella y Rodri están tasados en 50 millones de euros, apenas por debajo del valor total del combinado africano.
Los números no garantizan un resultado, pero sí marcan el tamaño del reto. España llegó a este torneo con una de las plantillas más caras del mundo y con figuras de primer nivel en casi todas sus líneas, mientras Cabo Verde lo hizo desde una realidad mucho más modesta, pero con igualdad de condiciones para competir.
Aun cuando la diferencia con España es abismal, el equipo de Cabo Verde no es el de menos valor en todo el Mundial, pues hay otras nueve selecciones con números más modestos.
El equipo con menos valor es Qatar (19.9 millones de euros), seguido por Jordania 20.5 mde), Irak (21.2), Curazo (25.7) e Irán (32), así como Nueva Zelanda (34.3), Panamá (34.5), Arabia Saudita (40.6) y Sudáfrica (49.2 millones de euros), tras lo cual sigue Cabo Verde con su 54.5 millones de euros de valor, lo que la convierte en la décima selección menos valiosa del Mundial.
En cambio, España es la tercera con una cifra de 1,220 millones de euros, solo debajo de Francia, la más cara de toda la competencia con 1,540 millones, así como de Inglaterra, con 1,360 mde.