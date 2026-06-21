Cabo Verde y Uruguay disputarán el partido con menor población de la historia de los mundiales
Las selecciones de Uruguay y Cabo Verde iniciaron la Copa del Mundo 2026 con sorpresas, unas para bien y otras para mal, pues mientras los sudamericanos no pudieron pasar del empate ante Arabia Saudita, los africanos hicieron su debut en una justa mundialista arrancándole un punto a España; ahora en la segunda jornada, uruguayos y caboverdianos chocarán en un partido que hará historia desde antes de empezar.
Y es que si Uruguay es una de las naciones más pequeñas en participar de manera constante en las justas mundialistas, la inclusión ahora de Cabo Verde rompe hitos al ser el tercer país más pequeño que ha formado parte de la Copa del Mundo.
El partido de la jornada 2 del Grupo H entre charrúas y tiburones azules será el encuentro con menos población combinada en la historia de los mundiales, alcanzando apenas los 3.9 millones de habitantes entre ambos países, superando la marca establecida en Rusia 2018 por Croacia e Islandia.
Para aquel certamen, la población combinada entre ambas naciones europeas era de 4.2 millones, por lo que habrá una nueva marca que se rompa en Estados Unidos, México y Canadá 2026.
La población de Uruguay es de 3.4 millones de habitantes, aproximadamente, mientras que la de Cabo Verde es de apenas 530 mil, lo que la hace la segunda nación con menos habitantes dentro de la actual justa.
Tanto Cabo Verde como Curazao (158 mil habitantes) han disputado por primera vez una Copa del Mundo, y ya han hecho historia con los resultados obtenidos; mientras que los africanos empataban con “La Furia Roja”, los caribeños igualaban con Ecuador, en lo que también se convirtió en el tercer juego con menor población en la historia, sumando 18.1 millones de habitantes entre ambos, un número que en su mayoría se debe a la demografía mucho mayor del país sudamericano.
Los partidos con mayor población acumulada
También está el lado completamente extremo, pues en la historia de las Copas del Mundo ha habido un encuentro que supera los billones de habitantes combinados entre países; curiosamente, dos de las tres más grandes marcas que ha dejado la justa se dieron con dos países en común, Estados Unidos y Brasil, aunque la más grande de todas involucra a una nación que solo se ha calificado a un mundial, China.
El país asiático calificó a Corea-Japón 2002 y compartió grupo con Brasil, por lo que dicho encuentro de la fase de grupos sumó una población de mil 464 millones de habitantes gracias a los 1,285 millones de chinos aunados a los 179 millones con los que contaban los sudamericanos.
En lo que parece un récord imposible a romper, una de las únicas maneras en las que podría ser superado es si la selección asiática califica de nuevo a un mundial y llegara a medirse a los Estados Unidos.
Y es que el país de las barras y las estrellas tienen la marca del segundo partido con más habitantes sumados, siendo éste el de 1994 ante Brasil, donde combinaron un número de 421 millones de personas; el tercero también involucra a los norteamericanos, en esta ocasión con su vecino del sur y máximo rival, México.
Para la Copa del Mundo del 2002, el encuentro de octavos de final entre los de CONCACAF arrojó una población sumada de 387 millones de habitantes.