Canadá niega entrada al ghanés Thomás Partey, quien ha sido acusado de violación
Thomas Partey se perfilaba como una de las figuras a seguir de la selección de Ghana para esta Copa Mundial 2026. Sin embargo, sus antecedentes legales le impedirán disputar el debut de su país en la justa, ya que el gobierno de Canadá le prohibió la entrada a su territorio, luego de las acusaciones en su contra por violencia sexual.
La noticia fue dada a conocer por The Athletic. De acuerdo con lo que se reveló, Partey había logrado su ingreso a Estados Unidos para concentrar con su equipo en su campamento base en la Universidad Bryant, en Rhode Island. La idea era que, para el miércoles 17 de junio, pudiera viajar junto a todo el selectivo a Toronto, Canadá, para el primer partido de Ghana ante Panamá por el Grupo L.
No obstante, al momento de gestionar los trámites para poder cruzar la frontera entre Estados Unidos y Canadá, las autoridades de este último país le negaron el visado, por lo que no podrá trasladarse, perdiéndose este cotejo.
De acuerdo con las leyes de Canadá, el gobierno canadiense puede negarle el visado a extranjeros que cuenten con procesos judiciales activos o antecedentes penales. Y aunque oficialmente no se ha revelado si esta ha sido la razón, el historial de Thomas Partey incluye denuncias en el Reino Unido por cinco acusaciones de violación y una de agresión sexual.
Estos casos habrían iniciado durante su paso como futbolista del Arsenal. Los primeros cargos le fueron imputados luego de que una mujer presentara acusaciones en su contra por hechos que se suscitaron en 2020. En tanto, el resto se habría derivado de denuncias presentadas por otras mujeres entre 2021 y 2022. Actualmente, el deportista se encuentra en libertad bajo fianza en territorio británico, con condicionantes que incluyen la prohibición de contactar a las presuntas víctimas.
Por el momento, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) fijó su postura respecto al caso mediante un comunicado.
“El jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de Ghana en Boston hacia Canadá para el primer partido, ya que su visa fue rechazada. FIFA no interviene en los procesos de inmigración de los países anfitriones; la decisión final sobre la emisión de visas corresponde al gobierno local”.
¿Quién es Thomas Partey?
Partey es un mediocampista originario de Odumase Krobo, Ghana, quien cumplirá 33 años este 13 de junio. Se formó en las inferiores del Atlético de Madrid, y jugó a préstamo con el Mallorca en la campaña 2013-14 y con el Almería en la 2014-15, antes de regresar al conjunto colchonero en 2015.
Con el equipo rojiblanco conquistó la UEFA Europa League y la Supercopa de Europa, ambas en 2018, antes de emigrar a Inglaterra con el Arsenal. Disputó cinco temporadas con los Gunners, donde ganó la Community Shield en 2023. Desde la pasada temporada 2025-26 retornó a España para enfundarse en la camiseta del Villarreal.
Es internacional con su selección desde 2016. Y aunque se perderá el primer partido de su país en la Copa del Mundo, estaría nuevamente disponible tanto para la segunda fecha, ante Inglaterra el 22 de junio, como para la tercera jornada ante Croacia el 27 de junio, ya que ambos compromisos se celebrarán en recintos de Estados Unidos.