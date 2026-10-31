Canelo vuelve como retador ante Mbilli, el campeón que tampoco ganó su última pelea

La última vez que Saúl “Canelo” Álvarez y Christian Mbilli compartieron una cartelera, ninguno ganó. El mexicano perdió sus cuatro títulos supermedianos ante Terence Crawford y el francés de origen camerunés empató con Lester Martínez. Trece meses después volverán a coincidir, ahora frente a frente y con el campeonato del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) en juego.

“Soy el retador ahora, pero en mi mente siempre soy un campeón, desde que era niño”, declaró Álvarez en la conferencia de prensa del jueves.

Canelo, de 36 años, regresará este sábado 31 de octubre en Riad, Arabia Saudita, después de una operación de codo y más de un año sin pelear. Mbilli, cinco años menor, hará su primera defensa del cinturón absoluto que recibió en enero, después de que el CMB despojó a Crawford por no pagar las cuotas del organismo.

Este viernes, los dos cumplieron el último requisito antes del combate: Canelo marcó 167.6 libras y Mbilli 167.8, por debajo del límite de 168 de la división. Después protagonizaron su último cara a cara.

El mexicano llegará con 63 victorias, tres derrotas y dos empates, mientras que Mbilli permanece invicto, con 29 triunfos y un empate.

La presión de Mbilli pondrá a prueba la ofensiva de Canelo

Mbilli suele avanzar sin pausa, lanzar combinaciones y buscar intercambios a corta distancia. Con esa presión conquistó el campeonato interino del CMB en junio de 2025, cuando noqueó al polaco Maciej Sulecki en el primer asalto.

Su pelea con Martínez, tres meses después, mostró lo que le cuesta ese estilo ante un rival que responde. El guatemalteco aprovechó los huecos defensivos de Mbilli y conectó 412 de 980 golpes, frente a 273 de 787 del franco-camerunés, según CompuBox.

Después de diez asaltos, los jueces dieron tarjetas de 97-93 para Martínez, 96-94 para Mbilli y 95-95. El empate dividido lo mantuvo invicto y el CMB ordenó una revancha inmediata que nunca se realizó.

El organismo eligió ese combate como la Pelea del Año 2025. Mbilli aguantó los intercambios, pero Martínez lo castigó cada vez que atacó y él mismo reconoció después que necesitaba mejorar su defensa, sobre todo en la transición entre atacar y protegerse.

Canelo viene de enfrentar estilos opuestos. William Scull evitó los intercambios y Crawford usó su movilidad para neutralizar los ataques del mexicano. Ante Scull lanzó apenas 152 golpes, una de las cifras más bajas registradas por CompuBox en una pelea de 12 asaltos, y ante Crawford conectó 99 de 338. En sus dos peleas de 2024 acertó 435.

Además, suma ocho combates consecutivos sin ganar por nocaut. Su última victoria antes del límite fue ante Caleb Plant, en noviembre de 2021.

Ante un rival que avanza, Canelo tendrá más oportunidades para contragolpear y trabajar al cuerpo, sobre todo cuando Mbilli quede expuesto después de sus combinaciones, pero también tendrá que lanzar más de lo que lanzó contra Scull y Crawford.

Canelo eligió enfrentar directamente al campeón después de Crawford

Tras perder sus títulos, Álvarez descartó una pelea de preparación.

“No creo en los atajos. Voy directo contra el campeón, tengo la experiencia, soy un campeón y quiero volver a ser campeón”, explicó durante la conferencia.

Para su regreso trabajó en Gandía, España, con el equipo de Oleksandr Usyk y bajo la dirección de Eddy Reynoso. El campamento también le permitió reducir la diferencia horaria con Arabia Saudita, después de que reconoció sentirse extraño cuando enfrentó a Scull a las seis de la mañana en Riad.

Mbilli se preparó en Canadá con Marc Ramsay, el entrenador que lo acompaña desde su debut profesional.

“Estoy listo para sorprender al mundo”, aseguró el campeón en la conferencia del jueves.

La experiencia favorece ampliamente al mexicano, que suma 68 combates profesionales y 332 asaltos, frente a las 30 peleas y 143 asaltos de Mbilli. Canelo debutó en 2005, a los 15 años, y su rival lo hizo en 2017.

¿Qué gana cada uno el sábado?

Para Canelo, ganar significaría recuperar el cinturón del CMB y comenzar otra búsqueda de los títulos que unificó por primera vez en noviembre de 2021. Entre los campeones supermedianos está Jaime Munguía, a quien derrotó en mayo de 2024 y con quien ahora comparte entrenador. Ambos pelearán en la misma función, aunque no hay una revancha negociada.

Para Mbilli, sería la victoria más importante de su carrera y la primera defensa exitosa de un título que obtuvo sin volver al ring tras el empate con Martínez.

Munguía y Rafael Espinoza también expondrán sus títulos mundiales en la función México contra el Mundo, que se mantuvo en Riad pese a los problemas de seguridad y traslado.

Hace 13 meses, Canelo salió de Las Vegas sin los cuatro cinturones que reunió y Mbilli dejó la misma cartelera sin ganar. El sábado volverán al ring por primera vez desde entonces, con un solo campeonato en disputa.