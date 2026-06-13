Catar logra su primer punto mundialista y castiga a una Suiza que perdonó demasiado
Durante más de 90 minutos, el partido pareció una demostración de por qué Suiza llegó al Mundial como favorita del Grupo B: Controló el balón, encontró espacios, acumuló llegadas y convirtió a Mahmoud Abunada en una de las figuras de la tarde.
Pero los Mundiales tienen una forma especial de castigar los desperdicios.
Cuando los europeos ya se veían líderes del grupo, Boualem apareció en el tiempo añadido para marcar el gol más importante en la historia de Catar. Su cabezazo en el minuto 90+4 selló el empate 1-1 ante Suiza y le entregó a la selección dirigida por Julen Lopetegui el primer punto mundialista de toda su historia.
Para un país que perdió sus tres partidos como anfitrión en Qatar 2022, el empate tuvo sabor a victoria.
El desarrollo del encuentro contó una historia muy distinta al resultado final.
Catar estuvo cerca de sorprender apenas iniciado el partido. Un error defensivo de Manuel Akanji dejó a Edmilson Junior mano a mano frente a Gregor Kobel, pero el arquero suizo reaccionó a tiempo para evitar el gol. Aquella acción terminó siendo una advertencia que Suiza escuchó de inmediato.
A partir de entonces, el encuentro tomó color suizo.
Rubin Vargas comenzó a encontrar espacios por la banda izquierda, Dan Ndoye castigó constantemente a la defensa catarí y Breel Embolo se convirtió en la referencia ofensiva de una selección que poco a poco fue inclinando la cancha. No necesitó arrasar ni acelerar demasiado. Le bastó con instalarse en campo rival y obligar a Catar a jugar cada vez más cerca de su propia área.
El gol llegó a los 17 minutos.
Remo Freuler atacó el área y fue derribado por Abunada. Hubo revisión por una posible posición adelantada en el origen de la jugada, pero el penal se mantuvo. Embolo tomó la pelota y definió con tranquilidad para abrir el marcador.
La anotación pareció abrir la puerta para una tarde cómoda.
Suiza siguió atacando. Embolo tuvo otra ocasión clara que encontró respuesta en Abunada. Vargas obligó al arquero catarí a intervenir una y otra vez. Ndoye llegó con peligro desde segunda línea. Incluso antes del descanso, un defensor catarí tuvo que sacar una pelota prácticamente sobre la línea para evitar el segundo gol.
La diferencia mínima en el marcador comenzó a convertirse en la única buena noticia para los asiáticos.
Abunada sostuvo a su selección cuando parecía que el partido podía romperse. Sus intervenciones mantuvieron con vida a Catar mientras Lopetegui buscaba soluciones desde el banquillo y Akram Afif intentaba generar algo de peligro cada vez que lograba recibir la pelota lejos de la presión suiza.
La segunda mitad mantuvo la misma dinámica.
Granit Xhaka probó desde fuera del área. Vargas continuó siendo una pesadilla para los defensores cataríes. Embolo siguió encontrando espacios. Suiza acumuló oportunidades suficientes para sentenciar el encuentro varias veces, pero la falta de contundencia mantuvo abierta una puerta que parecía cerrada.
Y Catar nunca dejó de buscarla.
Los últimos minutos comenzaron a mostrar una versión más agresiva del equipo de Lopetegui. Afif empezó a encontrar espacios para conducir. Kobel tuvo que intervenir en un centro peligroso que se cerró hacia la portería. Ahmed Alaa también tuvo una oportunidad dentro del área.
Todavía en el tiempo añadido, Abunada volvió a aparecer para cortar una acción peligrosa de los europeos y mantener vivo a su equipo. Entonces llegó el momento que cambiaría la historia del futbol catarí.
Centro desde la izquierda al corazón del área. Boualem atacó el balón con decisión, se elevó por encima de su marcador y conectó un cabezazo lleno de potencia que terminó en el fondo de la red. El Levi's Stadium explotó.
Suiza pasó de acariciar el liderato a lamentar dos puntos escapados. Catar pasó de una derrota casi segura a celebrar un resultado histórico.
El empate dejó al Grupo B completamente abierto después de la primera jornada, con los cuatro equipos igualados después del empate previo entre Canadá y Bosnia-Herzegovina.
Pero más allá de la tabla, la tarde quedará grabada por otra razón. Después de cuatro partidos y dos Copas del Mundo, Catar finalmente consiguió el primer punto mundialista de su historia. Y lo hizo de la manera más dramática posible: cuando parecía derrotado y cuando Suiza ya pensaba que el trabajo estaba terminado.