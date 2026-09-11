SI Mexico

César Huerta queda fuera del Pumas vs León por una molestia en la espalda

El siguiente partido de Pumas es el próximo domingo en Guadalajara ante Chivas, el equipo del que surgió Huerta.

Rodrigo Corona

César Huerta tendrá que esperar para su debut.
César Huerta tendrá que esperar para su debut. / Sergio Mejía/Getty Images

César Huerta seguirá sin jugar con los Pumas. El extremo, recientemente fichado del Anderlecht belga, quedó descartado para el partido de este jueves ante el León, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.

El Club Universidad informó horas antes del encuentro que Huerta presentó una molestia en la parte baja de la espalda durante el entrenamiento del miércoles, por lo que el cuerpo médico decidió no arriesgarlo.

"El Club Universidad Nacional informa que César Huerta no jugará el partido entre Pumas y León del día de hoy por precaución médica", señaló la institución.

El equipo agregó que el atacante recibe tratamiento y que la intención es que esté disponible en las próximas jornadas, sin establecer por ahora una fecha exacta para su regreso.

Published |Modified
Rodrigo Corona
RODRIGO CORONA

Reportero en Sports Illustrated México. Apasionado por contar historias del mundo deportivo.