César Huerta queda fuera del Pumas vs León por una molestia en la espalda
César Huerta seguirá sin jugar con los Pumas. El extremo, recientemente fichado del Anderlecht belga, quedó descartado para el partido de este jueves ante el León, correspondiente a la Jornada 7 del Apertura 2026.
El Club Universidad informó horas antes del encuentro que Huerta presentó una molestia en la parte baja de la espalda durante el entrenamiento del miércoles, por lo que el cuerpo médico decidió no arriesgarlo.
"El Club Universidad Nacional informa que César Huerta no jugará el partido entre Pumas y León del día de hoy por precaución médica", señaló la institución.
El equipo agregó que el atacante recibe tratamiento y que la intención es que esté disponible en las próximas jornadas, sin establecer por ahora una fecha exacta para su regreso.