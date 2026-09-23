César Montes causa baja del Tri; Rafa Márquez arranca su ciclo con tres jugadores entre algodones
El primer entrenamiento de Rafael Márquez abierto a la prensa en el Centro de Alto Rendimiento empezó con tres convocados fuera del trabajo grupal: César Montes, del Lokomotiv Moscú; Santiago Giménez, del Porto, y Jeremy Márquez, de Cruz Azul.
A mitad de la sesión, el director deportivo Duilio Davino se acercó a los periodistas para explicar cada caso antes de que empezaran las especulaciones.
El de Montes es el único que cambia la lista. El central tiene un desgarre en el glúteo y regresará a Rusia para rehabilitarse con su club.
Dagoberto Espinoza será el emergente
Su lugar será para Dagoberto Espinoza, del América, que se sumará al grupo el 27 de septiembre en Nueva Jersey, un día después del debut ante Colombia, junto a los jugadores del Guadalajara.
Giménez trabajó aparte por una sobrecarga en el aductor derecho, como medida preventiva, y se espera que vuelva con el grupo a más tardar este jueves.
Jeremy Márquez tiene una molestia en la espalda y seguirá en trabajos por separado mientras el cuerpo médico observa su evolución.
Montes se suma a las ausencias con las que Márquez empieza su ciclo: Raúl Jiménez y Julián Quiñones no fueron convocados por lesión, y Alan Cervantes causó baja por una molestia muscular antes de que arrancara la concentración.
México se quedará en el CAR antes de viajar a Estados Unidos. Debutará el 26 de septiembre ante Colombia en Baltimore, enfrentará a Perú el 29 en Nueva Jersey, a Estados Unidos el 3 de octubre en Arizona y cerrará contra Chile el 6 de octubre en Los Ángeles: cuatro partidos en 11 días para empezar el camino a 2030.