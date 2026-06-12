César Ramos recibe designación con la que empatará récord; Katia Itzel García también ya tiene juego de debut
La Selección Mexicana ya debutó en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026, pero aún quedan representantes nacionales por presentarse en el torneo. Estos son los árbitros César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García, quienes ya conocen los primeros partidos en los que estarán ejerciendo justicia dentro del campo.
La FIFA dio a conocer las designaciones arbitrales de los partidos 9 a 12 del torneo internacional, en donde César Ramos estará a cargo del Irán en contra de Nueva Zelanda del próximo lunes 15 de junio, correspondiente al grupo G y que se estará celebrando en el Estadio Los Ángeles; por su parte, Katia Itzel estará como cuarto árbitro en el Japón ante Países Bajos del próximo domingo 14 de junio.
A Ramos Palazuelos lo estarán acompañando Alberto Morín y Marco Bisguerra como asistentes 1 y 2. Este será uno de los partidos más tensos dentro de la Copa del Mundo, pero no por lo que suceda dentro del terreno de juego, sino por la situación que vive Irán con Estados Unidos, sentenciando incluso que el país asiático podría abandonar el encuentro apenas escuche consignas políticas en el recinto.
Así lo ha dicho su ministro de Deportes, Ahmad Donyamali, quien se suma a las quejas que ha mostrado la federación iraní ante los Estados Unidos; recordemos que el combinado asiático decidió hospedarse en Tijuana, México, para la Copa del Mundo, y solo entrar al territorio estadunidense para disputar sus partidos, teniendo que regresar con el vecino del sur el mismo día en que participe en el certamen.
CÉSAR ARTURO RAMOS, UN ÁRBITRO CON EXPERIENCIA
Mientras que Katia Itzel estará debutando en una Copa del Mundo, César Ramos estará arbitrando su tercera competencia, habiendo participado en Rusia 2018 y Qatar 2022. Para la justa europea estuvo impartiendo justicia en los encuentros: Brasil vs Suiza, Colombia vs Polonia, y Uruguay vs Portugal, duelo de octavos de final; en la pasada justa pitó los juegos: Dinamarca vs Túnez, Marruecos vs Bélgica, Portugal vs Suiza de octavos de final, y la semifinal entre Francia y Marruecos.
César Ramos estará empatando la marca del árbitro mexicano Armando Archundia de ocho partidos dirigidos en la Copa del Mundo, quien también pitó una semifinal; en caso de dar un buen desempeño en el Irán vs Nueva Zelanda, el silbante podría estar al mando de uno o varios encuentros más en Estados Unidos, Canadá y México 2026 y convertirse en el árbitro azteca con más juegos en su haber.