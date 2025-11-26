Arsenal acaba con invicto del Bayern Múnich y es líder de la Champions League; PSG vence al Tottenham
En el partido más atractivo de la quinta jornada de la Champions League, entre dos de los tres equipos que permanecían invictos, el Arsenal superó por 3-1 al Bayern Múnich, inflingiendo a los germanos la primera derrota de la temporada
Con esta victoria, y la derrota del Inter ante el Atlético de Madrid, el Arsenal queda líder en solitario de la liguilla de la Champions con un pleno de 15 puntos.
El Bayern estaba avisado que uno de los armas principales del Arsenal es la pelota parada, pero cuando el equipo de Arteta ejecuta lo planeado de manera quirúrgica es casi imposible de defender.
En un córner sacado al primer palo por Bukayo Saka, hasta cinco jugadores Gunners se concentraron en el área pequeña germana, dificultando la salida de Manuel Neuer, que no llegó a la pelota y el neerlandés Jurrien Timber cabeceó a la red (22').
Pero el Bayern no es de esos equipos que se rinda fácil y le bastó una jugada para empatar el partido: pase largo de Joshua Kimmich a derecha para Serge Gnabry y éste le mete al corazón del área, donde el joven Lennart Karl fusiló a David Raya con una media volea (32').
Es el segundo gol en Europa del joven centrocampista de 17 años (cumplirá 18 en febrero), que ya ha había estrenado contra el Brujas y que está llamado a ser una de las grandes estrellas del club bávaro en los próximos años.
Otras de las características del Arsenal de Mikel Arteta es la presión asfixiante al rival y el segundo gol Gunner nació de una recuperación de Declan Rice, que rápidamente montó una contra que acabó con el centro de Riccardo Calafiori y el remate a la red de Noni Madueke (70').
La superioridad londinense en la segunda parte quedó confirmada siete minutos después, con el 3-1 anotado por el brasileño Gabriel Martinelli, que también había salido desde el banquillo, culminando otra contra (77).
Vitinha lidera la victoria 5-3 del PSG contra el Tottenham
Con una prodigiosa segunda parte y un triplete del portugués Vitinha, el PSG se impuso por 5-3 al Tottenham este miércoles en el Parque de los Príncipes en la quinta jornada de la Liga de Campeones de Europa.
La victoria permite al campeón defensor sumar 12 puntos y ascender a la segunda plaza del grupo único de la Champions, empatado con Bayern Múnich, Inter de Milán y Real Madrid, todos a tres unidades del líder Arsenal.
Pese a salir con el joven Quentin Ndjantou como 9, el PSG comenzó dominando el partido e incluso contó con ocasiones de peligro, pero fue el brasileño Richarlison que abrió el marcador pasada la media hora, al culminar con un cabezazo a bocajarro una gran jugada de toda la línea ofensiva londinense (35').
Los Spurs pensaban llegar a la pausa con ventaja, pero en el último momento apareció el portugués Vitinha para empatar con un derechazo a la escuadra desde fuera del área (45').
Los visitantes volvieron a adelantarse en el marcador nada más comenzar la segunda parte, con un remate del francés Randal Kolo Muani en un córner que no supo rechazar la defensa parisina (50'), pero Vitinha empató de nuevo, esta vez con un zurdazo desde la frontal (53').
La remontada se consumó unos minutos después, en una recuperación del PSG en la salida del balón de los londinenses, con un sublime pase de taco de João Neves el portugués dejó solo a Fabián Ruiz y el español marcó con sangre fría (59').
Con el PSG desatado, el equipo de Luis Enrique sentenció con el gol del ecuatoriano Willian Pacho, quien aprovechó la pasividad de la defensa rival en un tiro de esquina (65').
Vitinha estuvo cerca de manchar su gran partido con una mala salida de pelota que permitió la recuperación del Tottenham y el gol de Kolo Muani.
El ex del PSG (72') firmó un doblete, pero cuatro minutos después el portugués dejó las cosas en su sitio al transformar un penal pitado por manos del Cuti Romero (76').
Champions League, Jornada 5: Resultados del miércoles
- Pafos 2-2 Mónaco
- Copenhague 3-2 Kairat Almaty
- Arsenal 3-1 Bayern Múnich
- Atlético de Madrid 2-1 Inter de Milán
- Eintracht Frankfurt 0-3 Atalanta
- Liverpool 1-4 PSV Eindhoven
- Olympiacos 3-4 Real Madrid
- PSG 5-3 Tottenham
- Sporting Lisboa 3-0 Brujas
