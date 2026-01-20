Champions: Arsenal se luce, Madrid golea y el City se ahorca
La séptima y penúltima jornada de la Liga de Campeones dejó escenarios contrastantes para los gigantes europeos. Mientras Arsenal confirmó su boleto directo a los octavos de final con una sólida victoria en Milán, Manchester City se metió en problemas tras una inesperada derrota en Noruega, en una fecha que empieza a definir el destino de varios aspirantes al título.
En San Siro, el Arsenal dio un golpe de autoridad al vencer 3-1 al Inter de Milán, resultado que le permitió llegar a 21 puntos de 21 posibles y asegurar matemáticamente su clasificación a octavos dentro del Top 8, evitando cualquier instancia de play-off. El brasileño Gabriel Jesus fue la figura con un doblete, confirmando su regreso a gran nivel tras una larga lesión, mientras que Viktor Gyökeres selló el triunfo en la recta final.
El equipo de Mikel Arteta no solo lidera la tabla general de 36 clubes, sino que además presenta números contundentes (19 goles a favor y apenas dos en contra), lo que prácticamente le garantiza terminar como primero del grupo único. Para el Inter, en cambio, la derrota profundiza su irregular cierre europeo y lo obliga a ganar en la última fecha ante Borussia Dortmund para evitar el play-off.
Goles del Madrid y desastre del City
En Madrid, el Real Madrid respondió con contundencia al golear 6-1 al Mónaco en el Santiago Bernabéu. Kylian Mbappé, con dos tantos, y Vinícius Jr., con un gol y dos asistencias, lideraron una exhibición ofensiva que dejó al conjunto blanco con 15 puntos y dependiendo de sí mismo para sellar su pase directo a octavos en la última jornada, cuando visite al Benfica en Lisboa.
El contraste más marcado de la jornada se vivió en Noruega, donde el Manchester City cayó 3-1 ante el Bodø/Glimt, resultado que complica seriamente sus aspiraciones de clasificación directa. Un doblete temprano de Kasper Høgh, sumado a errores defensivos y a la expulsión de Rodri en la segunda mitad, dejó sin reacción a los dirigidos por Pep Guardiola, que quedaron estancados en 13 puntos.
El tropiezo obliga al City a jugarse su futuro europeo en la última fecha, cuando reciba al Galatasaray en el Etihad Stadium, con el riesgo latente de caer fuera del Top 8 y verse forzado a disputar el incómodo play-off de acceso a octavos. El contexto se agrava por un inicio de año irregular en Premier League y por una defensa debilitada por lesiones.
La jornada se completó con los triunfos de Tottenham sobre Dortmund (2-0), Sporting ante PSG (2-1), Ajax frente a Villarreal (2-1) y Olympiacos sobre Leverkusen (2-0), además del empate entre Copenhague y Nápoles (1-1) y la victoria del Brujas en Kazajistán ante Kairat Almaty (4-1).
Con una fecha por disputarse, la Champions entra en su tramo decisivo: algunos, como el Arsenal, ya miran a octavos con tranquilidad; otros, como el City, afrontan una última jornada al filo del abismo.
Resultados del martes:
- Kairat Almaty 1–4 Club Brugge
- Bodø/Glimt 3–1 Manchester City
- Copenhagen 1–1 Napoli
- Inter de Milán 1–3 Arsenal
- Olympiacos 2–0 Bayer Leverkusen
- Real Madrid 6–1 Mónaco
- Sporting CP 2–1 Paris Saint-Germain
- Tottenham 2–0 Borussia Dortmund