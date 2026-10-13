Barcelona golea, el Atlético derriba al United y Bayern e Inter tropiezan en la Champions

El Barcelona remontó para golear 4-1 al Galatasaray y el Atlético de Madrid venció 2-0 al Manchester United en los dos encuentros principales del martes en la Champions League. La jornada también dejó la sorprendente victoria del Brujas en Milán, una remontada incompleta del Bayern Múnich en Noruega y triunfos de Arsenal, Villarreal, Sporting, Leipzig y Sabah.

Barcelona dominó desde el comienzo en Estambul, pero el portero Uğurcan Çakır detuvo sus primeras oportunidades y el Galatasaray aprovechó su ocasión. Aleksey Batrakov abrió el marcador al minuto 28 con un disparo que se desvió en Gerard Martín antes de entrar en la portería. El conjunto turco incluso marcó un segundo tanto, aunque la acción quedó anulada por fuera de juego.

Barcelona se impuso en Turquía

La reacción azulgrana comenzó antes del descanso. Dani Olmo recuperó el balón cerca del área y João Cancelo empató al minuto 43. Fermín López completó la remontada al 50, Anthony Gordon amplió la ventaja tres minutos más tarde y Karim Adeyemi, quien acababa de entrar, cerró la goleada al 65.

Lamine Yamal participó con las asistencias en los goles de Fermín y Gordon. Barcelona terminó con 65 por ciento de posesión, 23 disparos y 12 remates a portería; el Galatasaray solamente realizó dos tiros durante todo el encuentro. El equipo de Hansi Flick llegó a seis puntos y mantuvo su paso perfecto después de dos jornadas.

Atlético despacha al United

El Atlético de Madrid también comenzó con fuerza ante el Manchester United. Álex Baena desbordó por la derecha y encontró a Pablo Barrios, quien abrió el marcador antes de cumplirse el primer minuto. Fue el segundo gol más rápido del conjunto rojiblanco en la historia de la Champions.

El United respondió con oportunidades de Bryan Mbeumo y Marcus Rashford, pero Jan Oblak conservó la ventaja. Antes del descanso, Johnny Cardoso marcó el que parecía ser el 2-0; sin embargo, el VAR detectó una mano previa de Marcos Llorente y anuló la anotación.

Bruno Fernandes tuvo la mejor oportunidad inglesa durante la segunda mitad, aunque su disparo terminó en el travesaño. La situación del United se complicó al minuto 74, cuando Leny Yoro recibió la tarjeta roja después de una revisión del VAR por una falta sobre Jonathan David. Cinco minutos después, David participó en la jugada que Ademola Lookman convirtió en el 2-0 definitivo.

El resultado permitió al Atlético recuperarse de su derrota frente al Liverpool en la primera jornada y sumar sus primeros tres puntos. El United desperdició sus mejores momentos, perdió a Yoro y terminó castigado por la efectividad del equipo de Diego Simeone.

Brujas sorprende al Inter en Milán

El partido más espectacular ocurrió en Milán. Nicolò Tresoldi marcó tres goles para conducir al Brujas a una sorpresiva victoria por 4-3 sobre el Inter. El delantero abrió el marcador de penal al minuto 30 y Lautaro Martínez empató antes del descanso. Tresoldi volvió a aparecer al 63 y al 74 para completar su triplete.

Lautaro redujo la diferencia con su segunda anotación de la noche, pero Romeo Vermant consiguió el cuarto tanto del Brujas al minuto 87. Ange-Yoan Bonny marcó para el Inter cerca del final, aunque el intento de remontada quedó incompleto. El conjunto belga resistió los últimos minutos y conquistó sus primeros puntos de la fase liga.

Bayern y una remontada extraordinaria

El Bayern Múnich también estuvo cerca de completar una remontada extraordinaria. Viking se adelantó a los dos minutos con Gianni Stensness y aumentó la diferencia por medio de Peter Christiansen al 38. El conjunto alemán reaccionó después del descanso: Harry Kane marcó de penal al 54, repitió seis minutos después y Luis Díaz colocó el 3-2 al 71.

La expulsión de Michael Olise al minuto 73 cambió nuevamente el encuentro. Bayern trató de proteger su ventaja con diez jugadores, pero Henrik Haugen apareció al 90 para darle al Viking un histórico empate 3-3.

Arsenal necesitó más de una hora para superar la resistencia del Lille, pero resolvió el partido con tres goles en un lapso de siete minutos. Jurriën Timber abrió el marcador al 64, Eberechi Eze consiguió el segundo al 67 y Bukayo Saka cerró el 3-0 al 71. El conjunto francés terminó sin remates a portería y los ingleses sumaron su segunda victoria.

Villarreal consiguió sus primeros puntos con un triunfo por 3-1 ante el Napoli. Amir Rrahmani adelantó al equipo italiano al minuto ocho, pero Georges Mikautadze y Santiago Mouriño remontaron el marcador antes de la media hora. Tani Oluwaseyi sentenció el encuentro al 86.

RB Leipzig venció 1-0 al PSV con un gol de Brajan Gruda al minuto 75. El conjunto neerlandés tuvo más posesión y cobró 12 tiros de esquina, pero Leipzig produjo las oportunidades más claras y consiguió su primera victoria de esta Champions.

Sporting de Portugal derrotó 2-0 al Lens a pesar de recibir 21 disparos. Luis Suárez abrió el marcador al 22 e Issa Doumbia aseguró el triunfo al 74. El portero portugués realizó seis atajadas y ayudó a que su equipo alcanzara seis puntos.

Sabah también consiguió su primera victoria al imponerse 2-0 al Slavia Praga. El equipo checo tuvo más posesión, realizó 18 disparos y desperdició cinco oportunidades claras. Kaheem Parris marcó al minuto 49 y Joy-Lance Mickels sentenció el partido al 88.

Todos los resultados del martes en la Champions League

● Lens 0-2 Sporting de Portugal

● Sabah 2-0 Slavia Praga

● Arsenal 3-0 Lille

● Atlético de Madrid 2-0 Manchester United

● Galatasaray 1-4 Barcelona

● Inter de Milán 3-4 Brujas

● RB Leipzig 1-0 PSV

● Viking 3-3 Bayern Múnich

● Villarreal 3-1 Napoli