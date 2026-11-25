La quinta jornada de la fase de liga de la Champions League cerró este miércoles con dos golpes en la parte alta de la tabla. La Roma le sacó un empate 2-2 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes y le quitó su marca perfecta. El Lille remontó para vencer 2-1 al Bayern Múnich, que sufrió su primera derrota en el torneo. El Barcelona, sin Lamine Yamal, goleó 4-1 al Sabah en Bakú.

El campeón pierde su paso perfecto

El PSG llegó con cuatro victorias en cuatro partidos y se encontró abajo a los cinco minutos. Mario Hermoso le robó el balón a Maghnes Akliouche, Matías Soulé avanzó por la izquierda y le devolvió el pase atrás para el 0-1. Illia Zabarnyi empató al 31 con un cabezazo en el primer poste, tras un tiro de esquina de Senny Mayulu.

Ousmane Dembélé, que acababa de entrar de cambio, puso el 2-1 de penal al 62, tras una falta de Wesley sobre Achraf Hakimi. La Roma no se rindió. Al 78, el VAR detectó una mano de Vitinha en el área chica y Donyell Malen igualó desde los once pasos. El PSG suma 13 puntos y es segundo, dos por debajo del Real Madrid. La Roma llegó a cinco.

Remontada francesa ante el Bayern

En Lille, el Bayern dominó la primera mitad y se fue al descanso con ventaja gracias a un cabezazo de Dayot Upamecano al minuto 15, en un tiro de esquina. En la segunda parte todo cambió en tres minutos. Ayase Ueda empató al 62 y, al 65, un autogol de Aleksandar Pavlović le dio la vuelta al marcador. Fue el primer triunfo del Lille en esta Champions. El equipo alemán, que llegaba con dos victorias y dos empates, se quedó en ocho puntos.

El Barça se divierte en Bakú

Sin Lamine Yamal, fuera por una lesión en el tobillo, Hansi Flick movió el once. Raphinha, João Cancelo y Eric García empezaron en la banca, y Gabriel Jesus tuvo una titularidad poco común. Anthony Gordon abrió el marcador al 31, tras un centro de Karim Adeyemi que el portero Stas Pokatilov no pudo controlar, y repitió al 51. Adeyemi anotó el tercero al 55 y Gabriel Jesus el cuarto al 60, con un rebote tras un disparo de Gordon. Joy-Lance Mickels, que entró de cambio, descontó para el Sabah al 63. El Barcelona llegó a 12 puntos y es cuarto en la tabla.

Pochettino suma su primer punto

El Manchester United de Mauricio Pochettino empató 2-2 con el Sporting de Lisboa en un partido de locos. Senne Lammens le atajó un penal al colombiano Luis Suárez al 30, pero menos de tres minutos después cometió otro y Suárez no falló al 33.

En la segunda mitad, Bruno Fernandes castigó a su exequipo con dos goles en dos minutos. Primero anotó de penal al 48 y después al 50, con un disparo que dio un mal bote en la cancha y dejó sin opción al portero Kaique Pereira. Al 80, Lammens soltó un centro y Suárez marcó su segundo gol de la noche para el empate.

Al United le anularon dos goles, uno de Amad Diallo antes del descanso y otro en el cierre por una falta de Patrick Dorgu sobre el portero. Youri Tielemans se fue expulsado en el tiempo agregado por doble amarilla. Fue el segundo partido de Pochettino al frente del club y su primer punto, tras la goleada 4-0 que sufrió ante el Liverpool el domingo. El United tiene siete puntos y el Sporting, 10.

Liverpool vuelve a ganar

El Liverpool de Andoni Iraola se recuperó de su derrota ante el Fenerbahçe en la fecha anterior con un 3-0 al Club Brujas. Alexander Isak abrió el marcador al 13, tras un error del portero Yann Sommer en la salida y un pase de Dominik Szoboszlai. Florian Wirtz amplió al 79 con un disparo que entró pegado al poste, y el propio Isak cerró la cuenta al 82, tras un pase largo de Alisson. Los Reds suman 12 puntos y son quintos.

El resto de la jornada

El Atlético de Madrid resolvió en seis minutos su partido ante el Viking. Alexander Sørloth anotó al 18 y Julián Álvarez marcó de tiro libre al 24, en una jugada en la que el portero sacó el balón, pero el árbitro dio el gol porque ya había cruzado la línea. Los colchoneros suman siete puntos.

El Inter de Cristian Chivu venció 2-0 al Stuttgart en San Siro con un penal de Petar Sučić al 57 y un gol de Lautaro Martínez al 74, minutos después de entrar de cambio. Es su tercer triunfo seguido y ya suma nueve puntos.

En Londres, en el Stamford Bridge que el Shakhtar Donetsk usa como local, el Fenerbahçe ganó 1-0 con un gol de Vedat Muriqi al 56 y llegó a ocho puntos. El Villarreal también ganó por la mínima en Praga, 1-0 sobre el Slavia, con un gol de Tajon Buchanan al 62. El Submarino Amarillo llegó a seis puntos, mientras que el Slavia sigue sin ganar y apenas tiene uno.

Resultados del miércoles 25 de noviembre

Sabah 1-4 Barcelona

● Slavia Praga 0-1 Villarreal

● Atlético de Madrid 2-0 Viking

● Club Brujas 0-3 Liverpool

● Inter 2-0 Stuttgart

● Shakhtar Donetsk 0-1 Fenerbahçe

● Lille 2-1 Bayern Múnich

● PSG 2-2 Roma

● Sporting de Lisboa 2-2 Manchester United