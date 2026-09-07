Champions League 26-27: ¿Quién terminará con el reinado del PSG?
La Champions League 2026/27 comenzará este martes con Real Madrid-Inter como el gran partido de apertura y con el Paris Saint-Germain en busca de su tercera corona consecutiva. Para México, los principales focos estarán en Santiago Giménez y Álvaro Fidalgo: el delantero podría debutar en el torneo con el Porto ante Manchester City, mientras el mediocampista tiene la posibilidad de disputar su primer encuentro de Champions con el Real Betis frente al Lille. Los 36 participantes jugarán 18 partidos entre martes y jueves, en el inicio del camino hacia la final del 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.
El PSG vuelve como el rival a vencer. El conjunto de Luis Enrique superó al Arsenal en penales después de empatar 1-1 en la final de Budapest y se convirtió en el segundo club que retiene el título durante la era Champions, después del Real Madrid. Ahora puede igualar las tres coronas consecutivas que el equipo español obtuvo entre 2016 y 2018.
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El campeón iniciará su defensa el miércoles en casa ante el Slovan Bratislava, un rival que luce accesible en el papel. Sin embargo, su calendario aumentará de dificultad con visitas al Manchester City, Aston Villa y Como, además de partidos en París frente a Barcelona, Roma y Galatasaray. El formato permite recuperarse de un tropiezo, pero terminar entre los ocho primeros resulta fundamental para evitar una eliminatoria adicional.
Esta será la tercera temporada con una clasificación general de 36 equipos. Cada club enfrentará a ocho rivales distintos, cuatro como local y cuatro como visitante, sin partidos de vuelta. Los primeros ocho avanzarán directamente a octavos de final; los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto disputarán un playoff, mientras los últimos 12 quedarán eliminados. La fase de liga concluirá el 27 de enero con 18 encuentros simultáneos.
El partido más atractivo del martes se jugará en el Santiago Bernabéu. Real Madrid recibirá al Inter en un enfrentamiento entre dos campeones de Europa. El conjunto español domina el historial con diez victorias en 19 partidos y ganó seis de los últimos siete cruces. Además, derrotó al club italiano en sus siete enfrentamientos más recientes como local.
El Madrid afrontará su estreno con una plantilla reforzada, pero también con ausencias importantes. Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva cumplirán sanciones, mientras Rodrygo, Éder Militão, Endrick y Raúl Asencio aparecen entre las bajas por lesión. Kylian Mbappé, máximo goleador de la Champions anterior con 15 tantos, tendrá que asumir una parte importante del peso ofensivo junto con Vinícius Júnior y Jude Bellingham.
La primera oportunidad para un futbolista mexicano llegará en Portugal. Santiago Giménez quedó inscrito con el número 29 del Porto y podría disputar sus primeros minutos de Champions con los Dragones ante Manchester City. El delantero regresa a una competencia en la que ya marcó ocho goles con Feyenoord y Milan, pero ahora tendrá la oportunidad de comenzar una nueva etapa frente a uno de los principales candidatos al título.
El Porto vuelve a la Champions después de dos temporadas de ausencia y lo hace como campeón de Portugal. El equipo de Francesco Farioli contará con una ofensiva que también incluye a Samu, Pepê, André Silva y Borja Sainz, por lo que Giménez deberá competir por un lugar. Su capacidad para atacar el área puede ofrecer una alternativa ante un City que suele controlar la posesión y obliga a sus rivales a aprovechar pocas oportunidades.
Álvaro Fidalgo también puede vivir una noche especial. El mediocampista forma parte de la plantilla del Real Betis que visitará al Lille y se encuentra ante la posibilidad de disputar el primer partido de Champions de su carrera. Después de construir una parte importante de su trayectoria en México, el antiguo jugador del América tendrá su primera experiencia en la máxima competencia europea de clubes.
Fidalgo llega a un Betis que cuenta con Isco, Antony, Giovani Lo Celso, Dani Ceballos y Cucho Hernández. El equipo de Manuel Pellegrini comenzará como visitante ante un Lille que solo perdió tres de sus últimos 22 partidos europeos como local, por lo que el conjunto español tendrá una prueba exigente desde su presentación.
La representación mexicana se completará el miércoles con Obed Vargas, inscrito por el Atlético de Madrid para la fase de liga. El conjunto dirigido por Diego Simeone visitará a Liverpool en Anfield, uno de los escenarios más complicados de la jornada. El mediocampista de 21 años competirá por minutos dentro de una plantilla que también tiene a Koke, Pablo Barrios, Álex Baena y Morten Hjulmand.
España contará con cinco representantes: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis. Inglaterra también tendrá cinco con Arsenal, Liverpool, Manchester City, Manchester United y Aston Villa. Esa presencia coloca a las dos ligas en el centro de una edición que también reúne al Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Inter, Napoli, Roma y al bicampeón PSG.
Barcelona iniciará el miércoles ante Feyenoord, con Lamine Yamal como figura de una generación que mantiene al club entre los aspirantes. El Atlético visitará a Liverpool en otro cruce de máxima exigencia, mientras Napoli recibirá al Arsenal, finalista de la temporada pasada. Los Gunners regresan después de quedarse a un paso del primer título europeo de su historia y afrontarán una fase que también incluye al Real Madrid, Bayern y Borussia Dortmund.
La jornada del jueves tendrá como principales encuentros Fenerbahçe contra Roma y Como frente a Leipzig. El Como, dirigido por Cesc Fàbregas, vivirá el primer partido europeo de su historia. Manchester United regresará al torneo ante el Sabah de Azerbaiyán, mientras Bayern Múnich recibirá al Bodø/Glimt.
Los partidos del martes comenzarán a las 10:45 de la mañana, tiempo del centro de México, con AEK Athens-LASK y Club Brugge-Aston Villa. A la 1:00 de la tarde se disputarán Borussia Dortmund-Villarreal, Porto-Manchester City, Lille-Real Betis y Real Madrid-Inter.
El miércoles, Barcelona-Feyenoord y Stuttgart-Viking abrirán la actividad a las 10:45 de la mañana. Liverpool-Atlético de Madrid, PSG-Slovan Bratislava, Sporting-Galatasaray y Napoli-Arsenal comenzarán a la 1:00 de la tarde.
El jueves, Fenerbahçe-Roma y PSV Eindhoven-Shakhtar Donetsk abrirán la actividad a las 10:45 de la mañana, tiempo del centro de México. A la 1:00 de la tarde se jugarán Como-Leipzig, Bayern Múnich-Bodø/Glimt, Manchester United-Sabah y Slavia Praga-Lens. Con esos seis encuentros concluirá la primera jornada de la Champions League 2026/27.
La Champions comienza con un campeón que persigue una dinastía, varios gigantes que necesitan recuperar el trono y tres mexicanos inscritos en clubes con objetivos diferentes. El PSG parte con la corona, pero Real Madrid, Barcelona, Arsenal, Bayern, Liverpool y Manchester City tienen plantillas capaces de disputársela. Para Giménez, Fidalgo y Vargas, esta edición también representa la oportunidad de colocar a México dentro de las noches más importantes del futbol europeo.