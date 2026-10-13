Todavía estaba CR7: Atleti y United se vuelven a enfrentar en Champions League tras 4 años

La Champions League regresa este martes 13 de octubre con la disputa de la segunda jornada de la fase de liga, en la que el Atlético de Madrid recibirá al Manchester United en uno de los encuentros más atractivos de la fecha. El Riyadh Air Metropolitano será el escenario de un enfrentamiento entre dos históricos del futbol europeo, mismos que no se enfrentaban desde hace cuatro años.

El antecedente más reciente entre ambos clubes en la Champions League se remonta a los octavos de final de la temporada 2021-22. El 15 de marzo de 2022, el Atlético de Madrid eliminó al Manchester United en Old Trafford al imponerse por 1-0, gracias a un gol de Renan Lodi.

Curiosamente, entre los jugadores que disputaron ese partido se encontraba Cristiano Ronaldo, quien tuvo su segunda etapa con el conjunto mancuniano.

En el partido de ida, disputado el 23 de febrero de ese año en Madrid, ambos equipos habían empatado 1-1. De esta manera, el conjunto español avanzó a los cuartos de final con un marcador global de 2-1.

Más de cuatro años después de aquella eliminatoria, los dos equipos volverán a encontrarse en el máximo torneo de clubes de Europa, ahora bajo el formato de fase de liga. El Atlético buscará hacer valer su localía para sumar sus primeros puntos, mientras que el Manchester United intentará prolongar su buen inicio y consolidarse en la clasificación. El choque promete ser uno de los focos de atención de una jornada que también tendrá otros enfrentamientos destacados.

El conjunto dirigido por Diego Simeone afrontará el compromiso con la necesidad de recuperarse de la derrota por 2-1 ante el Liverpool en su presentación europea. Los rojiblancos intentarán aprovechar su condición de locales para conseguir su primera victoria en esta edición del torneo, frente a un rival que comenzó con el pie derecho al imponerse por 4-0 al Sabah en la primera jornada.

Por su parte, el Manchester United, ahora dirigido por Michael Carrick, buscará mantener su buen comienzo en la competición y conseguir un resultado positivo en territorio español. El equipo inglés tendrá una prueba exigente ante un Atlético que suele hacerse fuerte en casa y que buscará imponer su intensidad para controlar el desarrollo del encuentro.

Los otros partidos de la jornada 2 de la Champions League

Martes 13 de octubre

10:45 horas: Lens vs. Sporting CP

10:45 horas: Sabah vs. Slavia Praha

13:00 horas: Arsenal vs. Lille

13:00 horas: Inter vs. Club Brugge

13:00 horas: Galatasaray vs. Barcelona

13:00 horas: Leipzig vs. PSV Eindhoven

13:00 horas: Viking vs. Bayern München

13:00 horas: Villarreal vs. Napoli

Miércoles 14 de octubre

10:45 horas: Feyenoord vs. Como

10:45 horas: LASK vs. Liverpool

13:00 horas: Roma vs. Real Madrid

13:00 horas: Aston Villa vs. Fenerbahçe

13:00 horas: Shakhtar Donetsk vs. AEK Athens

13:00 horas: Bodø/Glimt vs. Borussia Dortmund

13:00 horas: Manchester City vs. Paris Saint-Germain

13:00 horas: Real Betis vs. Porto

13:00 horas: Slovan Bratislava vs. Stuttgart