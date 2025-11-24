Champions League: fechas, horarios y dónde ver Chelsea vs. Barcelona y más de la Jornada 5
La Jornada 5 de la Champions League se perfila como una fecha clave para varios equipos, con tres duelos de alto calibre: Chelsea vs. Barcelona, Olympiacos vs. Real Madrid y PSG vs. Tottenham.
El Chelsea recibirá en Stamford Bridge al Barcelona, en un choque histórico que se ha repetido en 14 ocasiones entre competiciones UEFA, con un balance sumamente parejo, con cuatro victorias para cada uno y seis empates.
Te puede interesar: UEFA da visto bueno al Barcelona para que la Champions League vuelva al Camp Nou
Los ‘Blues’ llegan con la ventaja de la localía: sólo han perdido una vez de sus últimos siete juegos europeos contra el Barça, lo que les da un aliciente para dar un golpe de autoridad. Para los blaugranas, sus aspiraciones pasan por un triunfo que les dé impulso en la tabla, ya que mantienen una diferencia de goles favorable.
Por otra parte, en Grecia, el Olympiacos recibirá a un Real Madrid que no puede perder el paso en esta recta de clasificación. Según UEFA, los griegos apenas han logrado una victoria en casa contra los merengues, con tres empates en sus duelos previos.
En París, el PSG se enfrentará al Tottenham, un duelo que se antoja muy disputado. Los franceses, actuales campeones, llegan con 9 puntos y son quintos en la tabla, mientras que los ingleses, invictos en la fase de liga, llegan con 8 puntos en la décima posición.
Champions League: horarios y dónde ver la Jornada 5
Martes 25 de noviembre
- 11:45 | Ajax vs. Benfica | TNT Sports y HBO Max.
- 11:45 | Galatasaray vs. Union Saint-Gilloise | FOX One y Caliente TV
- 14:00 | Napoli vs. Qarabag | HBO Max
- 14:00 | Borussia Dortmund vs. Villarreal | Caliente TV
- 14:00 | Olympique Marsella vs. Newcastle | Space y HBO Max
- 14:00 | Chelsea vs. Barcelona | TNT Sports y HBO Max
- 14:00 | Manchester City vs. Bayer Leverkusen | Caliente TV
- 14:00 | Bodo/Glimt vs. Juventus | HBO Max
- 14:00 | Slavia Praga vs. Athletic Club | FOX One y Caliente TV
Miércoles 26 de noviembre
- 11:45 | Pafos vs. AS Monaco | FOX One y Caliente TV
- 11:45 | Copenhague vs. Kairat Almaty | TNT Sports y HBO Max
- 14:00 | Arsenal vs. Bayern Munich | HBO Max
- 14:00 | Atlético de Madrid vs. Inter de Milán | Caliente TV
- 14:00 | Eintracht Frankfurt vs. Atalanta |Space y HBO Max
- 14:00 | PSG vs. Tottenham |TNT Sports y HBO Max
- 14:00 | Olympiacos vs. Real Madrid |Caliente TV
- 14:00 | Sporting Lisboa vs. Brujas | FOX One y Caliente TV
- 14:00 | Liverpool vs. PSV Eindhoven | Caliente TV