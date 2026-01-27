Champions League: fechas, horarios y dónde ver la última jornada de fase regular
Con una carga de dramatismo y emoción, este miércoles se juega la Jornada 8 y última de la Fase Regular de la Champions League, en donde se definirán a los 16 cuadros que irán a Playoffs y a los ocho mejores equipos que avanzan directo a Octavos de Final.
Cuadros como el Arsenal, Bayern Múnich, Real Madrid y Liverpool se encuentran en la zona alta de la tabla, mientras que equipos como el Real Madrid, Manchester City o Atlético de Madrid luchan por evitar los encuentros de Playoffs y meterse de manera directa a los Octavos de Final del torneo de la UEFA.
¿Cuándo se juega la Jornada 8 de la Champions League?
Los 18 partidos de la última jornada de la fase regular de la Champions League se jugarán este miércoles 28 de enero a las 14:00 horas, tiempo del centro de México.
Canales de transmisión de la Jornada 8 de la Champions League
Todos los encuentros de la última jornada de la Champions League podrán verse en distintas aplicaciones de streaming y televisión de paga; la mayoría de ellos estarán disponibles en HBO y FOX ONE, aunque también Disney+ tendrá algunos juegos.
Jornada 8 de la Champions League: Fechas, horarios y dónde ver
Miércoles 28 de enero
- 14:00 | Manchester City vs Galatasaray | HBO
- 14:00 | Barcelona vs Kobenhavn | TNT, HBO
- 14:00 | PSG vs Newcastle | TNT, HBO
- 14:00 | Benfica vs Real Madrid | FOX, HBO
- 14:00 | PSV vs Bayern Múnich | Disney + Premium, FOX
- 14:00 | Liverpool vs Qarabag | FOX ONE
- 14:00 | Napoli vs Chelsea | HBO, SPACE
- 14:00 | Atlético Madrid vs Bodo/Glimt/ | TNT, HBO
- 14:00 | Mónaco vs Juventus | TNT, HBO
- 14:00 | Athletic Club vs Sporting Lisboa | Disney+ Premium
- 14:00 | Ajax vs Olympiacos | HBO
- 14:00 | Borussia Dortmund vs Inter de Milán | HBO, FOX
- 14:00 | Frankfurt vs Tottenham | Disney+ Premium
- 14:00 | Bayer Leverkusen vs Villarreal | Disney+ Premium
- 14:00 | Arsenal vs Kairat | ESPN, Disney + Premium
- 14:00 | Pafos vs Slavia Praga | DISNEY + Premium
- 14:00 | Brujas vs Marsella | HBO, TNT
- 14:00 | Union Saint-Gilloise vs Atalanta | Disney + Premium, FOX