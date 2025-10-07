Champions League Femenil: Dónde ver los partidos de esta semana en TV y streaming
La acción del futbol internacional femenino arranca el martes 7 de octubre con encuentros imperdibles desde las 13:00 horas. El Arsenal se enfrenta al Olympique de Lyon en un duelo de alto calibre, mientras que el Barcelona se medirá con el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain jugará contra el OH Leuven, en una jornada que promete calidad y emoción desde el arranque de la semana en la UEFA Champions League femenil.
El miércoles 8 continúa la intensidad con partidos desde las 10:45 horas, cuando el Twente reciba al Chelsea y el Real Madrid haga lo propio frente a la Roma. Más tarde, a las 13:00 horas, el St. Pölten se medirá con el Atlético de Madrid, el Manchester United enfrentará al Valerenga y el Wolfsburgo jugará ante el Paris FC.
¿Dónde verlos?
TVC Deportes, TVC Deportes 2, TNT Sports, Space, Cinemax y Danz.
Martes 7 de octubre
Arsenal vs. Olympique de Lyon
13:00 horas
Barcelona vs. Bayern Munich
13:00 horas
Paris vs. OH Leuven
13:00 horas
Miércoles 8 de octubre
Twente vs. Chelsea
10:45 horas
Real Madrid vs. Roma
10:45 horas
St. Pölten vs. Atleti
13:00 horas
Manchester United vs. Valerenga
13:00 horas
Wolfsburgo vs. Paris
13:00 horas