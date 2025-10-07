SI Mexico

Champions League Femenil: Dónde ver los partidos de esta semana en TV y streaming

Esta semana se juegan grandes duelos de la Champions League Femenil con equipos como Barcelona, Real Madrid, Chelsea y Arsenal en acción. Los partidos se disputarán el martes 7 y miércoles 8 de octubre en distintos horarios. Podrás verlos por TVC Deportes, TNT Sports, Space, Cinemax y DAZN.

Redacción SI México

Duelos de la UEFA Champions League femenil.
Duelos de la UEFA Champions League femenil. / Michael Campanella/Getty Images

La acción del futbol internacional femenino arranca el martes 7 de octubre con encuentros imperdibles desde las 13:00 horas. El Arsenal se enfrenta al Olympique de Lyon en un duelo de alto calibre, mientras que el Barcelona se medirá con el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain jugará contra el OH Leuven, en una jornada que promete calidad y emoción desde el arranque de la semana en la UEFA Champions League femenil.

El miércoles 8 continúa la intensidad con partidos desde las 10:45 horas, cuando el Twente reciba al Chelsea y el Real Madrid haga lo propio frente a la Roma. Más tarde, a las 13:00 horas, el St. Pölten se medirá con el Atlético de Madrid, el Manchester United enfrentará al Valerenga y el Wolfsburgo jugará ante el Paris FC.

¿Dónde verlos?

TVC Deportes, TVC Deportes 2, TNT Sports, Space, Cinemax y Danz.

Martes 7 de octubre 

Arsenal vs. Olympique de Lyon

13:00 horas

Barcelona vs. Bayern Munich

13:00 horas

Paris vs. OH Leuven

13:00 horas

Miércoles 8 de octubre

Twente vs. Chelsea

10:45 horas

Real Madrid vs. Roma

10:45 horas

St. Pölten vs. Atleti

13:00 horas

Manchester United vs. Valerenga

13:00 horas

Wolfsburgo vs. Paris

13:00 horas

