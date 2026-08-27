Champions League: PSG, Barcelona y Manchester City encabezan un sorteo lleno de partidazos
La Champions League 2026-27 ya tiene definidos los caminos de sus 36 participantes. El sorteo celebrado en Mónaco entregó una fase de liga repleta de enfrentamientos entre campeones, regresos históricos y calendarios capaces de poner en peligro a varios favoritos. Paris Saint-Germain, Barcelona y Manchester City formarán el principal triángulo de la primera ronda: el vigente bicampeón de Europa visitará al City, recibirá al Barça y los ingleses también tendrán que pasar por Barcelona.
El formato conserva los ocho partidos para cada club, con cuatro como local y cuatro como visitante ante rivales diferentes. Cada equipo recibió dos adversarios de cada uno de los cuatro bombos, por lo que incluso las principales potencias deberán superar al menos dos compromisos contra integrantes del grupo de mayor jerarquía. Los ocho primeros avanzarán directamente a los octavos de final; los clubes ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto tendrán que disputar un playoff, mientras que los últimos 12 quedarán eliminados.
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El sorteo de la Champions League
El encuentro entre PSG y Barcelona aparece como una de las grandes citas. El conjunto francés conquistó las dos últimas ediciones de la Champions y ahora recibirá al campeón de España. El partido también recuperará una rivalidad que dejó la remontada azulgrana de 2017 y la eliminación del Barça a manos de los parisinos en los cuartos de final de 2024. Luis Enrique volverá a enfrentar al club con el que ganó el triplete en 2015, ahora desde el banquillo del equipo que domina Europa.
Barcelona también recibirá al Manchester City. El choque enfrentará a dos de las plantillas con mayor capacidad ofensiva del continente y tendrá un peso importante en la lucha por terminar dentro de los primeros ocho lugares. El calendario azulgrana se completa con Aston Villa, Feyenoord y Como como local, además de las visitas a Sporting de Portugal, Galatasaray y Sabah. El desplazamiento a Estambul representa uno de los exámenes más incómodos fuera de casa, mientras que el viaje a Azerbaiyán será el más largo de su recorrido.
Manchester City tampoco tendrá margen para relajarse. Además de recibir al PSG y visitar al Barcelona, jugará en casa contra Sporting de Portugal, Napoli y AEK Atenas. Sus otros compromisos fuera serán ante Porto, Leipzig y Lens. El cruce contra los parisinos medirá al campeón de las dos últimas ediciones con uno de los equipos que pretende recuperar el trono europeo.
Otro de los partidos centrales será Arsenal contra Real Madrid en Londres. Los Gunners llegan como campeones de la Premier League y subcampeones de la pasada Champions, por lo que representan el obstáculo más exigente del calendario madridista. El encuentro también ofrecerá una revancha de la eliminatoria que Arsenal ganó dos temporadas atrás, con un 3-0 en el Emirates como golpe decisivo.
El Real Madrid recibirá al Inter de Milán, campeón de Italia, en otro enfrentamiento entre dos de los clubes más exitosos de la Copa de Europa. Los blancos también jugarán en casa contra PSV, Leipzig y LASK, mientras que visitarán al Arsenal, Roma, Shakhtar Donetsk y AEK Atenas. El sorteo evitó varios de los rivales más peligrosos del primer bombo, pero las visitas a Londres y Roma impedirán que su camino resulte sencillo.
El Atlético de Madrid tendrá una de las rutas más exigentes. Bayern Múnich y Manchester United pasarán por el Estadio Metropolitano, junto con Fenerbahçe y Viking. Fuera de casa, el conjunto español deberá visitar al Liverpool en Anfield, además de PSV, Bodø/Glimt y Stuttgart. El enfrentamiento con Bayern recuperará el recuerdo de la final de la Copa de Europa de 1974 y de la semifinal de 2016, en la que el Atlético eliminó al conjunto alemán. La visita a Liverpool completa un calendario que exigirá resultados desde las primeras jornadas.
El Bayern también se medirá al Arsenal, campeón de Inglaterra y subcampeón de la pasada Champions, además de enfrentar al Atlético de Madrid. El cruce contra los Gunners representa otro de los partidos más atractivos del sorteo por la historia reciente entre ambos y por la fortaleza con la que los ingleses afrontan la nueva temporada.
Real Betis regresará a la Champions después de 21 años y lo hará con un calendario de máxima dificultad. Recibirá al Arsenal, Porto, Feyenoord y Como, pero deberá visitar al Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Lille y Slovan Bratislava. El conjunto español tendrá que pasar por los estadios de los dos gigantes alemanes y enfrentará a cuatro clubes con experiencia habitual en las rondas eliminatorias.
Villarreal tampoco recibió concesiones. El Submarino Amarillo jugará como local contra PSG, Manchester United, Napoli y Sabah. Sus visitas serán ante Liverpool, Borussia Dortmund, Fenerbahçe y Slavia de Praga. Enfrentar al bicampeón de Europa y después pasar por Anfield y Dortmund convierte su calendario en uno de los más complicados de los 36 participantes.
El sorteo también confirmó el valor de la nueva fase de liga. En lugar de separar a las grandes potencias hasta las rondas eliminatorias, el formato permite partidos como PSG-Barcelona, Barcelona-Manchester City, Manchester City-PSG, Arsenal-Real Madrid, Real Madrid-Inter, Atlético-Bayern, Liverpool-Atlético y Bayern-Arsenal desde el inicio de la competencia. Cada resultado contará dentro de una tabla general, por lo que una derrota ante un rival directo puede marcar la diferencia entre avanzar a octavos o disputar dos encuentros adicionales en febrero.
La primera jornada se celebrará entre el 8 y el 10 de septiembre. La UEFA publicará antes del 29 de agosto las fechas y los horarios exactos de los 144 partidos de la fase de liga, que concluirá el 27 de enero de 2027. La final se jugará el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid. Antes de llegar a esa noche, la Champions ofrecerá una primera ronda con cruces propios de las fases decisivas y muy poco espacio para los tropiezos.
Champions League: los mejores partidos
- PSG vs Barcelona
- Barcelona vs Manchester City
- Manchester City vs PSG
- Arsenal vs Real Madrid
- Real Madrid vs Inter de Milán
- Liverpool vs Atlético de Madrid
- Atlético de Madrid vs Bayern Múnich
- Bayern Múnich vs Arsenal
- Manchester City vs Napoli
- Atlético de Madrid vs Manchester United