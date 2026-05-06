Champions League: PSG elimina al Bayern y defenderá su título ante Arsenal
El PSG aspirará a defender su título de la Champions League tras eliminar en su semifinal al Bayern Munich, con el que empató 1-1 (6-5 global) en la vuelta de este miércoles en Alemania, una semana después del vibrante triunfo francés por 5-4 en París.
La final europea está por lo tanto servida: el 30 de mayo, en Budapest, el PSG de Luis Enrique se enfrentará a otro club con entrenador español, el Arsenal de Mikel Arteta, que el martes eliminó al Atlético de Madrid.
Te puede interesar: Arsenal va a su segunda Final de Champions League tras vencer al Atlético de Madrid
Después del festival anotador de la ida, señalado como uno de los mejores partidos de la historia de la competición, la vuelta parecía empezar con el mismo tono cuando el PSG necesitó solo tres minutos para adelantarse, gracias a Ousmane Dembélé, pero el marcador luego no se movió hasta el tardío e insuficiente empate por parte de Harry Kane (90+4'). AFP
Noticia en desarrollo.