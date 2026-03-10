Champions League | Resultados Ida Octavos de Final: Galatasaray le pega al Liverpool
Se disputan los Juegos de Ida de los Octavos de Final de la Champions League, donde se dan choques sumamente emocionantes. En el primer juego, el Galatasaray se impuso al Liverpool. Además destacan el Newcastle vs. Barcelona, el PSG vs. Chelsea y el Real Madrid vs. Manchester City.
A continuación podrás conocer todos los resultados de los Juegos de Ida de los Octavos de Final de la Champions League.
Resultados Juegos de Ida Octavos de Final de la Champions League
Martes 10 de marzo
Galatasaray 1-0 Liverpool
El Galatasaray derrotó este martes al Liverpool 1-0 en la Ida de Octavos de Final de la Champions League, un resultado que obliga a una remontada en Anfield al vigente campeón de la Premier League.
El único gol del partido llegó en el minuto 7 de la primera parte, cuando un balón puesto de córner por el brasileño Gabriel Sara y cabeceado en el segundo palo por el delantero nigeriano Victor Osimhen fue aprovechado por el gabonés Mario Lemina para marcar de cabeza a medio metro de la línea de gol. AFP
- 14:00 | Newcastle vs. Barcelona
- 14:00 | Atlético de Madrid vs. Tottenham
- 14:00 | Atalanta vs. Bayern Munich
Miércoles 11 de marzo
- 11:45 | Bayern Leverkusen vs. Arsenal
- 14:00 | PSG vs. Chelsea
- 14:00 | Bodo/Glimt vs. Sporting Lisboa
- 14:00 | Real Madrid vs. Manchester City