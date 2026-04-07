Champions League, resultados Juegos de ida Cuartos de Final: Todos los marcadores
La Champions League se adentra en la fase de Cuartos de Final con los partidos de ida y aquí puedes consultar todos los resultados.
La UEFA Champions League entra en su etapa más emocionante, esta vez con los juegos de ida de los Cuartos de Final. Ocho equipos disputan su pase a la antesala de la Final e inician su camino este 7 de abril.
Los cuatro duelos encara a potencias del futbol europeo. Por un lado, el Real Madrid se medirá al Arsenal, mientras que el Sporting Lisboa lo hará con el Arsenal. Por otro lado el Barcelona peleará con el Atlético de Madrid y el campeón PSG chocará con el Liverpool.
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A continuación podrás conocer los resultados de los partidos .
Champions League: Resultados juegos de ida Cuartos de Final
Martes 7 de abril
- 13:00 | Real Madrid vs. Bayern Munich
- 13:00 | Sporting Lisboa vs. Arsenal
Miércoles 8 de abril
- 13:00 | Barcelona vs. Atlético de Madrid
- 13:00 | PSG vs. Liverpool
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