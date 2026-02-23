Dónde ver la Champions League, juegos de vuelta Playoffs: fechas y horarios
Esta media semana se definen los últimos boletos para los Octavos de Final de la Champions League, cuando se jueguen los partidos de vuelta de los Playoffs, con encuentros que sacarán chispas y que dejarán a equipos importantes en el camino.
Los equipos italianos que disputan los Playoffs corren peligro en quedar fuera, luego de verse superados en la ida por una importante ventaja. El Inter de Milán cayó ante el noruego Bodo/Glimt por 1-3, mientras que el Atalanta perdió 0-2 en su visita al Borussia Dortmund; por último, la Juventus cayó por un escandaloso 2-5 con el Galatasaray.
En otros encuentros, el Real Madrid y el PSG están cerca de sellar su pase; los merengues vencieron de visitante 1-0 al Benfica, mientras que el cuadro parisino vino de atrás para ganar 3-2 al Mónaco.
Canales de transmisión de los Playoffs de la Champions League
Los juegos de vuelta de la Champions League serán transmitidos por HBO Max y por Fox One, este martes 24 y miércoles 25 de febrero.
Playoffs de Champions League 2026: Fechas, horarios y dónde ver
Martes 24 de febrero
- 11:45 | Atlético de Madrid vs Brujas (Global: 3-3) | HBO Max, Fox One
- 14:00 | Inter de Milán vs Bodo/Glimt (Global: 1-3) | HBO Max
- 14:00 | Bayer Leverkusen vs Olympiacos (Global: 2-0) | HBO Max, Fox One
- 14:00 | Newcastle vs Qarabag (Global: 6-1) | Fox One
Miércoles 25 de febrero
- 11:45 | Atalanta vs Borussia Dortmund (Global: 0-2) | HBO Max, Fox One
- 14:00 | Real Madrid vs Benfica (Global: 1-0) | Fox One
- 14:00 | PSG vs Mónaco (Global: 3-2) | HBO Max, Fox One
- 14:00 | Juventus vs Galatasaray (Global: 2-5) | HBO Max