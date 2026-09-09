El Barcelona debuta con una manita al Feyenoord, pero mantiene su deuda en Champions
Al Barcelona le bastaron tres minutos para trasladar a Europa el ritmo con el que había iniciado la temporada en España. Raphinha abrió el marcador bajo la lluvia del Camp Nou y el equipo de Hansi Flick terminó goleando 5-1 al Feyenoord en su estreno en la Champions League.
Lamine Yamal inició la jugada del primero y Raphinha hizo el resto. El brasileño recibió sobre la izquierda, se abrió espacio y venció a Tjark Ernst. A los 22 minutos, Karim Adeyemi amplió la ventaja con un potente disparo desde fuera del área, después de una asistencia de João Cancelo.
Feyenoord intentó atacar la espalda de la defensa blaugrana y tuvo algunas aproximaciones, pero durante la primera media hora ni siquiera había conseguido rematar entre los tres postes. Cancelo pudo hacer el tercero antes del descanso, pero su disparo golpeó el poste.
El partido se abrió después del descanso. Nacho Ferri tuvo dos goles anulados por fuera de juego y, cuando el Feyenoord parecía acercarse, Raphinha apareció otra vez al 57'. Pedri lo dejó mano a mano con Ernst y el brasileño firmó su segundo de la tarde.
Lamine convirtió el cuarto de tiro libre al 77' y Sem Steijn descontó cinco minutos después. Ese tanto dejó un pequeño lunar dentro de otra exhibición ofensiva: el Barcelona llegó a 16 partidos consecutivos de Champions sin mantener su portería a cero.
Todavía faltaba uno. Gabriel Jesus entró al 83' y dos minutos después cabeceó un centro de Lamine para completar la manita. El Barça comenzó la Champions como había empezado LaLiga: marcando mucho y concediendo algo.