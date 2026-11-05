El milagro del Como Calcio: de rozar la desaparición a hacer historia en Champions

El Como Calcio hizo historia en la Champions League concretando la goleada más grande jamás vista en el torneo, con un 9-1 sobre el Lens este miércoles, y colocándose en la cima de la tabla de posiciones junto a las grandes potencias del continente.

Las goleadas más escandalosas habían sido un 8-0 del Real Madrid al Malmo en 2015, así como también un 8-0 del Liverpool al Besiktas en 2007. Sin embargo, hace diez años el Como era un equipo desconocido que por una bancarrota estuvo a punto de desaparecer.

La escuadra italiana tiene un origen humilde. Como muestra está su sede, una ciudad homónima de menos de 100 mil habitantes, y un estadio con capacidad para apenas 13,603 aficionados. Además, históricamente fue un club acostumbrado a rondar por las divisiones inferiores.

Al ser un equipo alejado de los primeros planos, sus finanzas jamás fueron estables como las de los grandes clubes. Es por ello que, debido a sus constantes crisis económicas, cayó en bancarrota y tuvo que refundarse en 2005. Y cuando todavía no lograba salir de un problema, ya estaba inmerso en otro. Fue así que, en 2016, la institución quebró de nuevo, quedando al borde de la desaparición tras perder la afiliación de la Federación Italiana de Futbol.

Fue ahí cuando llegó el primer milagro. Akosua Puni Essien, esposa del futbolista Michael Essien, se hizo cargo del equipo comprándolo por 237 mil euros, por lo que el club pudo refundarse una vez más en 2017. Aunque esto tuvo un costo, ya que si quería volver a participar en el futbol italiano, tenía que hacerlo desde la Serie D, la última categoría.

Nine goals against RC Lens, a new Champions League away-win record and a night that will stay with Como 1907. 💙#Como1907 #UCL #RCLComo pic.twitter.com/XBeWAU7iSn — Como1907 (@Como_1907) November 5, 2026

De valer 237 mil euros a costar 500 millones

Esta inversión inicial le permitió sobrevivir, pero en 2019 la entidad tuvo que ser vendida de nuevo. Esta vez elevó su valor a 800 mil euros al ser adquirida por Djarum Group, un conglomerado empresarial de Indonesia. A pesar de que el equipo estaba envuelto en deudas por saldar, los nuevos propietarios vieron una oportunidad para construir un proyecto desde sus cimientos y potenciar una marca sin derrochar millones en una institución ya consolidada.

Con ellos, el club tuvo un ascenso meteórico. En cuestión de seis años, para la campaña 2024-25, la escuadra ya militaba en la Serie A por primera vez después de 21 temporadas. Además, sumaron gente de futbol con una visión fresca, nombrando al campeón del mundo con España, Cesc Fábregas, como entrenador desde 2023, y sumaron como accionista al campeón del mundo con Francia en 1998, Thierry Henry. Todo esto llevó al club a alcanzar una cotización de 568.15 millones de euros.

La Cenicienta de la Champions League

De esta manera, en la campaña 2025-26 el Como Calcio logró un histórico cuarto puesto con 71 puntos en el torneo local, superando en la tabla a gigantes como el Milan y la Juventus. Este lugar le sirvió para clasificar a la Champions League por primera vez.

Ahora, en este 2026-27, sus primeras cuatro fecha en el torneo continental fueron de ensueño. De momento, suma tres victorias en el torneo y 9 puntos para ubicarse en el cuarto sitio de la tabla general, solo detrás del PSG, el Real Madrid y el Arsenal, y por encima de campeones continentales como el Barcelona, Aston Villa, Manchester City o Liverpool.

Entre sus víctimas internacionales se encuentra el RB Leipzig, al cual venció 4-1. Y pese a que cayó 3-2 ante el Feyenoord, después se impuso al Manchester United por 4-1 para posteriormente derrotar al ya mencionado Lens por un escandaloso 9-1, un resultado que ni siquiera los clubes históricos habían conseguido previamente en la competencia.