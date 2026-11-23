La estrella del Barcelona, Lamine Yamal, será baja el miércoles en Azerbaiyán para el partido de Champions League contra el Sabath por unas molestias en el tobillo, informó este lunes el club azulgrana.

Lamine sufre "unas leves molestias en el tobillo derecho", precisó el Barça, que ha decidido reservar al jugador "por precaución".

COMUNICADO MÉDICO



El jugador del primer equipo Lamine Yamal presenta unas leves molestias en el tobillo derecho. Por precaución, será baja para el partido contra el Sabah y estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo. pic.twitter.com/UNqENp8pWD — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 23, 2026

"Estará disponible para el encuentro del próximo domingo contra el Deportivo (de La Coruña)", añadió el Barça en un breve comunicado.

El Barcelona viaja el miércoles a Azerbayán para enfrentarse al Sabah en la quinta jornada de la Liga de Campeones.

Los azulgranas ocupan la quinta posición de la clasificación de la Champions, en puestos de acceso directo a octavos de final del torneo, tras tres victorias y una derrota. AFP