Listos los enfrentamientos para la ronda de playoffs de la Champions Legue 26-27
Este lunes 3 de agosto se llevó a cabo el sorteo de la ronda de playoffs de la UEFA Champions League 2026/2027, en donde los equipos campeones de las ligas con menores porcentajes en el ranking europeo se suman a la última etapa previa antes de la fase de liga.
Para la ronda final de clasificación se sortearon 24 clubes en la ruta de campeones y la ruta de liga, algunos todavía esperando su resultado previo. Los partidos correspondientes a esta ronda se estarán llevando a cabo entre el 18 y 19 de agosto y el 25 y 26 del mismo mes con los horarios y fechas exactas por confirmar.
En la etapa de playoffs se agregan a la competencia equipos como: Celtic, campeón de Escocia; AEK Atenas, campeón de Grecia; LASK, campeón de Austria, y Viking FK, campeón de Noruega. Con la tercera ronda de clasificación aun por disputarse, son 10 los equipos que todavía pueden entrar a esta fase.
Con solo cuatro equipos ya confirmados, la única llave que ya está 100 por ciento lista es el choque entre Celtic y LASK, con los otros dos ya clasificados aun esperando los demás resultados.
Así quedaron los choques de playoffs tras el sorteo:
Ruta de campeones
- Levski Sofia/Kairat Almaty vs AEK Atenas
- Celtic vs LASK
- Dinamo Zagreb/Kauno Zalgiris vs Viking
- Mjällby/Slavia Bratislava vs Ararat-Armenia/Celje
- Hapoel Beer Sheva/Estrella Roja vs Aarhus/Sabah
Ruta de liga
- Fenerbache/Sturm Graz vs Sparta Praga/Olympique Lyon
- Olympiacos /NEC Nijmegen vs Union Saint-Gilloise/Bodo Glimt
Cabe destacar que todavía queda la tercera ronda de clasificación por jugarse antes de esta etapa de playoffs. Dicha etapa jugará sus partidos de ida este martes 4 y miércoles 5 de agosto, con las vueltas celebrándose el 11 y 12 del mismo mes.
Esta etapa de playoffs es la última antes de que comience la fase de liga, en donde los clubes más importantes de Europa son añadidos, como lo son Real Madrid, Bayern Múnich, Arsenal, Inter de Milán, y el actual campeón PSG, por nombrar algunos.
ESTE MES SE DEFINE TODO
UEFA anunció que el sorteo para la fase de liga se llevará a cabo el jueves 27 de agosto, un día después de que se conozcan ya a todos los participantes tras la conclusión de los playoffs. Los siete equipos que aún están por definirse estarán formando parte del Bombo 3 y 4 del sorteo.
Como viene haciéndolo desde hace par de temporadas, el formato seguirá siendo el mismo, con 36 equipos que buscarán avanzar de ronda de manera directa y a través del repechaje.
Se jugarán ocho partidos por equipo, en donde los primeros ocho puestos pasarán de manera directa a la ronda de octavos, mientras que de la novena posición al puesto 24 se enfrentarán en una etapa previa para definir a los 16 calificados.
La Champions League 26/27 iniciará el martes 8 de septiembre concluyendo la fase de liga a inicios del 2027. La gran final se llevará a cabo el sábado 5 de junio de 2027 en el Estadio Metropolitano de Madrid.