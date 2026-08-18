Lyon no puede con Fenerbahçe; clasificación a Champions League se decidirá en Francia
El Lyon empató este martes 1-1 en su visita al Fenerbahçe turco, en la ida del playoff final para acceder al grupo único de la Liga de Campeones europea, por lo que el billete en juego se decidirá la próxima semana en la vuelta en Francia.
El belga Loïs Openda, cedido por la Juventus y una de las nuevas caras de los lioneses, adelantó a su equipo en el minuto 40, pero el inglés Mason Greenwood igualó para la formación de Estambul con un soberbio tanto en el 47.
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Greenwood es uno de los refuerzos de relumbrón del Fenerbahçe para la nueva temporada, entre los que destaca también el delantero belga Romelu Lukaku, que no pudo anotar.
Los otros dos duelos del martes en este playoff por una plaza en la Champions también terminaron con empate, por un lado a cero entre el Levski Sofía búlgaro y el AEK Atenas griego, y por otro a dos entre el Dinamo Zagreb croata y el Viking noruego.
El miércoles se juegan otros cuatro partidos en la ida de este playoff.
Los siete ganadores de estas eliminatorias se unirán a los 29 clubes ya clasificados para jugar esta temporada el máximo torneo del fútbol europeo de clubes.
Los partidos de vuelta se juegan los días 25 y 26 de agosto.
Resultados de los partidos de ida del playoff
Martes:
- Levski Sofía (BUL) - AEK Atenas (GRE) 0 - 0
- Dinamo Zagreb (CRO) - Viking (NOR) 2 - 2
- Fenerbahçe (TUR) - Lyon (FRA) 1 - 1
Miércoles:
- Celtic (SCO) - Linz (AUT)
- Slovan Bratislava (SVK) - Celje (SLO)
- Beer Sheva (ISR) - Sabah (AZE)
- Nimega (NED) - Bodoe/Glimt (NOR)
AFP